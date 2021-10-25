لأول مرة.. تسريبات تكشف قوة شحن خارقة لهواتف شاومي Redmi Note 11

كشفت تسريبات أن سلسة هواتف Redmi Note 11 التي ستصدرها شركة شاومي الصينية عبر علامتها التجارية الفرعية ريدمي، رسميا في 28 أكتوبر المقبل ستحصل على تقنية الشحن السريع بقوة خارقة، وذلك لأول مرة في هواتف ريدمي.



وبحسب موقع Gizmochina فإن بطارية هواتف Redmi Note 11 ستدعم الشحن السريع بقوة 120 واط ، وهى أسرع تقنية شحن من من شاومي لهواتف ريدمي حتى الآن،، وستشمل هواتف السلسلة الثلاثة ، وهم : Redmi Note 11 ، Note 11 Pro و+ Note 11 Pro .



كما ستحتوى هواتف Redmi Note 11 على بطارية بسعة كبيرة تبلغ 5100 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع اللاسلكي بقوة 67 واط.



ومن المتوقع أن تشحن بطارية هواتف Redmi Note 11 بنسبة 70 % في غضون 10 دقائق فقط ، بفضل تقنية HyperCharge من شاومي.

وسيقدم هاتف Redmi Note 11 Pro كاميرا ثلاثية تتميز بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل ، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ، وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مزودة بفلاش LED ، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.



وسيعمل هاتف Redmi Note 11 Pro سيعمل بمعالج قوى للغاية من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon Dimensity 920 من شركة ميديا تيك ، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، وكذلك سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.