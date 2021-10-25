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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر يعلن مناهج البرنامج التأهيلي للحاصلين على الإعداداية العامة

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف، عن مناهج البرنامج التأهيلي للحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، من أجل الإلتحاق بالشهادة الإعدادية الأزهرية.

 

وأوضح الأزهر الشريف، أن مناهج البرنامج التأهيلي، هي: الفقه الشافعي، اللغة العربية، الفقه المالكي، الفقه الحنفي، ️أصول الدين والتجويد.

 

مناهج الصف الرابع الابتدائي الأزهري

 

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن تفاصيل منظومة التعليم الجديدة والمطبقة على الصف الرابع الإبتدائي الأزهري في العام الدراسي الجديد 2021-2022.

 

وتتضمن منظومة التعليم الجديدة على الصف الرابع الإبتدائي في المعاهد الأزهرية، مقررات أساسية وأخرى غير أساسية، فالأساسية هي: القرآن الكريم ، اللغة العربية، التربية الإسلامية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، المهارات المهنية، القيم واحترام الآخر، الحاسب الآلي.

 

أما المقررات غير الأساسية، هي: التربية الرياضية، التربية الفنية، أنشطة التوكاتسو.

طريقة التقييم في المواد للصف الرابع الإبتدائي
 

أولا: تنقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد

1 - الاختبار الأول ويأتي بعد انتهاء شهر من الدراسة ويكون من 15 درجة

2 - الاختبار الثاني ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني ويكون من 15 درجة.

3 - الاختبار الأخير ويكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الفصل الدراسي كاملة ويكون من 30 درجة ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة ويضاف إليها المهام الأدائية من 35 درجة ، والمواظبة على 2 درجة وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني يأخذ الطالب مجموع الفصلين.


ثانيا : يستغرق تطبيق كل من الاختبارين الأول والثاني، زمن الحصة العادية تحت ملاحظة معلم الحصة في الأسبوع الأخير من الشهر يختار المعلم الاختبارات المعدة مسبقا من المنصة المخصصة لذلك.

ثالثا : مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب في نهاية العام من 100 درجة وتعطى للطالب في صورة ألوان ويتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع الدرجات لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول+مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان اللون الأحمر (من 1 إلى أقل من 50 درجة) اللون الأصفر (من 50 إلى أقل من 65 درجة) اللون الأخضر (من65 درجة إلى أقل من 85 درجة) واللون الأزرق (من 85 درجة إلى 100 درجة).


رابعا : بالنسبة لمواد التربية الفنية والتربية الرياضية والتوكاتسو، يشترط لاجتيازها تحقيق معدل الحضور لا يقل عن 80% من عدد الحصص.

خامسا: تحسب درجات المواظبة للطالب الذي تغيب أحيانا (3 أيام) بعذر مقبول (5درجات) ولمن تغيب عن الحضور بدون عذر (3درجات) ولمن يتغيب كثيرا بدون عذر على درجة واحدة.

سادسا : ينقل الطالب للصف الدراسي الثاني في حال اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق وفي حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، ويتم تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه في الفصلين الدراسيين معا عن طريق الاختبار فقط.

سابعا: لا تعلن نتيجة الفصل الدراسي الأول ، وتعلن النتيجة في الفصل الدراسي الثاني عن طريق الألوان السابق توضيحها وليس الدرجات.

ثامنا : بالنسبة لأنشطة التوكاتسو ، يقوم بها رائد الفصل ومادة تكنولوجيا المعلومات معلم الحاسب الآلي ومادة المهارات المهنية معلم المجالات والأنشطة.

ويتم إجراء الاختبارات من خلال معلم الفصل ، وتعتمد النتيجة من المعهد ومدير الإدارة التعليمية.

تاسعا : يتم تخفيض نصاب بعض المواد بمقدار نصف فترة، بمعاهد الفترتين الدراسيتين، مراعاة لمدة اليوم الدراسي.

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