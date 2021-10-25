عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

غدا.. جامعة الأزهر تنظم احتفالا بذكرى المولد النبوي

قاعة كلية الصيدلة
قاعة كلية الصيدلة

تواصل جامعة الأزهر، تفعيل أنشطتها الطلابية لتوعية الشباب بقضايا الوطن وذكرى الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية.

 

ومن المقرر أن تنظم جامعة الأزهر، غدا الثلاثاء، في الحادية عشر والنصف ظهرا احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور قيادات الأزهر والمنشد مصطفى عاطف بقاعة كلية الصيدلة بنات بالقاهرة.


احتفال كلية الصيدلة لاستقبال الطلاب الجدد

 

وشارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في احتفال  كلية الصيدلة بنين بالقاهرة بالطلاب الجدد.

وخلال الحفل قال فضيلته إن على كل أزهري أن يفخر بانتسابه إلى هذه الجامعة العريقة، وأن كلية الصيدلة بنين  بالقاهرة تعد من الكليات المتميزة،  وبخاصة وأن اثنين من أبنائها تقلدوا مواقع قيادية في الجامعة ؛ هما: الدكتور فريد حماده-عليه رحمة الله- وكان نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، إضافة لأعلام آخرين في مختلف المجالات. 
   

وأعلن رئيس الجامعة أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع يشهد به القاصي والداني خير دليل  أن الجامعة جاءت في ترتيب متقدم في التصنيفات المحلية والإقليمية والدولية، وآخرها تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية الذي اعلن متضمنًا عدد 20 عالمًا من علماء الجامعة  في قطاعات الطب والعلوم والصيدلة والهندسة، ضمن مجموع العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم؛ نتيجة لأبحاثهم العلمية التي أفادت البشرية، وأثرت إيجابيًّا في تقديم حلول لقضايا مجتمعي عدة  بنسبة زيادة عن تقرير العام الماضي بلغت 100 % عن العام الماضي.

جامعة الأزهر ذكرى الاحتفال قيادات الأزهر كلية الصيدلة بنات المولد النبوي الشريف

ترشيحاتنا

قرار جديد بشأن قضية عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك .. تفاصيل

أول تعليق من الإمارات على الأحداث في السودان

التعاون بين دول العالم| ما هي أهداف أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة؟

الكوارث مستمرة.. إعصار ميديكان في البحر المتوسط يضرب إيطاليا بعنف.. فيديو

بعد رفع الطاقة الاستيعابية.. المصلون والمعتمرون يتوافدون على بيت الله الحرام

لحظة تحطم طائرة هليكوبتر في ليبيا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدوري المصري.. فرمان في الإسماعيلي قبل موقعة الأهلي

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

تباطؤ دوران الأرض ..هل يظل اليوم 24 ساعة بعد إضافة العلماء «ثانية كبيسة»

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بمد الإجازة المرضية للموظف حتى يتعافى

ماذا قال القاضي قبل الحكم بالإعدام على الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ