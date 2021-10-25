غدا.. جامعة الأزهر تنظم احتفالا بذكرى المولد النبوي

تواصل جامعة الأزهر، تفعيل أنشطتها الطلابية لتوعية الشباب بقضايا الوطن وذكرى الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية.

ومن المقرر أن تنظم جامعة الأزهر، غدا الثلاثاء، في الحادية عشر والنصف ظهرا احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور قيادات الأزهر والمنشد مصطفى عاطف بقاعة كلية الصيدلة بنات بالقاهرة.



احتفال كلية الصيدلة لاستقبال الطلاب الجدد

وشارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في احتفال كلية الصيدلة بنين بالقاهرة بالطلاب الجدد.



وخلال الحفل قال فضيلته إن على كل أزهري أن يفخر بانتسابه إلى هذه الجامعة العريقة، وأن كلية الصيدلة بنين بالقاهرة تعد من الكليات المتميزة، وبخاصة وأن اثنين من أبنائها تقلدوا مواقع قيادية في الجامعة ؛ هما: الدكتور فريد حماده-عليه رحمة الله- وكان نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، إضافة لأعلام آخرين في مختلف المجالات.



وأعلن رئيس الجامعة أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع يشهد به القاصي والداني خير دليل أن الجامعة جاءت في ترتيب متقدم في التصنيفات المحلية والإقليمية والدولية، وآخرها تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية الذي اعلن متضمنًا عدد 20 عالمًا من علماء الجامعة في قطاعات الطب والعلوم والصيدلة والهندسة، ضمن مجموع العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم؛ نتيجة لأبحاثهم العلمية التي أفادت البشرية، وأثرت إيجابيًّا في تقديم حلول لقضايا مجتمعي عدة بنسبة زيادة عن تقرير العام الماضي بلغت 100 % عن العام الماضي.