هاكر يخترق بيانات 178مليون حساب على فيسبوك.. والشركة تتخذ هذا الإجراء

أقامت شركة "فيسبوك" دعوى قضائية ضد المبرمج الأوكراني ألكسندر سولونشينكو بتهمة اختراق حسابات 178 مليون مستخدم، مطالبة بالحصول على تعويضات غير محددة وحظر يمنع سولونشينكو من الوصول إلى موقعها الإلكتروني أو بيع بياناتها المسروقة.



وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأميركية، حسب الدعوى القضائية، فإن غالبية المعلومات المسروقة تتعلق بمستخدمين مقيمين في الولايات المتحدة.



وحسب الصحيفة، فقد توصل سولونشينكو إلى بيانات مستخدمي "فيسبوك" بعدما استغل ميزة استيراد جهات الاتصال الخاصة بتطبيق "فيسبوك ماسنجر"، مستخدما أداة آلية تحاكي هواتف "أندرويد"، بحسب ما ذكره موقع "ذا ريكورد".



يذكر أن هذه ليست أكبر حادثة اختراق بيانات يتعرض لها "فيسبوك"؛ إذ قام "هاكرز" في أبريل هذا العام باختراق بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم وتسريبها عبر الإنترنت بشكل مجاني.



ووفق الموقع، أجرى الأوكراني حملته الاختراقية بين يناير 2018 وسبتمبر 2019، فيما بدأ ببيع بيانات ملايين المستخدمين في السوق السوداء بديسمبر 2020.



وتمكنت "فيسبوك" من تعقب ألكسندر سولونشينكو بعدما استخدم اسم مستخدم المنتدى الخاص به وتفاصيل الاتصال بالبريد الإلكتروني.

