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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. خطوة جديدة استعدادا لنقل الغاز المصري إلى لبنان

وفد سوري لبناني مصري
وفد سوري لبناني مصري يتحقق من جاهزية خط الغاز العربي

تفقد وفد سوري لبناني يرافقه فنيون مصريون محطتي غاز الريان والدبوسية، للتحقق من جاهزية أنابيب الغاز ضمن مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الوفد اطلع على جاهزية الخط، وتدقيق تحاليل الغاز في مخبر غاز الريان وإجراء قياسات لنقطة الندى وغاز كبريت الهيدروجين، وأضافت أن أعضاء الفريق أجروا التحاليل لعينات الغاز التي طلبت منهم، و"كانت النتيجة ممتازة".

وكان وزراء الطاقة والكهرباء في سوريا والأردن ولبنان اتفقوا في 6 من أكتوبر الجاري على خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية بين شبكات الدول الثلاث.

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كما عقد اجتماع وزاري أردني سوري لبناني مصري في عمان الشهر الماضي، تم خلاله الاتفاق على نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنيين إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

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