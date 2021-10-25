المهندسين: إلغاء حالة الطوارئ يعكس استقرار مصر وتحقيق التنمية

أكد المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين أن المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين ثمن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ حوالى 40 عام، مشيرا إلى أن ذلك يأتى إنعاكسا لحالة الاستقرار والأمان التى أصبحت تشهده مصر بعد حرب عاتية تصدت فيها لارهاب اسود تخيل ان بامكانه ان يخيم علي أراضينا.

وأشار إلى أن إلغاء حالة الطوارئ سيساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار الأجنبي على توطين استثماره داخل مصر، فى ظل ما حققته البلاد خلال الفترة الماضية من إنشاء بنية تحتية ضخمة، لتشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى على إنشاء صناعات متعددة وفى أماكن متفرقة داخل مصر.

ولفت الي ان الرواج الذي تشهده البلاد في مختلف مناحي التنمية في جميع الملفات ،،الطرق والكباري والاسكان وملف الطاقة ،، وغيرها يؤكد علي قرارت قوية لقيادة سياسية وضعت خطط تنموية مدروسة ونجحت بقيادتها الحكيمة في تطبيقها علي ارض الواقع.