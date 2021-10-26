لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

عادة ما يقوم الناس بمشاركة المنشورات والرسائل لتهنئة بعضهم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، وقد أثار احتفال عجوز أمريكي بعيد ميلاده الـ100 أضجة مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

نشرت إحدى مستخدمي تويتر صورة مذهلة لعجوز أمريكي يحتفل بعيد ميلاده بعد بلوغه الـ100 عام، وطلبت من متابعيها تهنئته.

كتبت مستخدمة Twitter أثناء مشاركة صورة العجوز الأمريكي قائلة: "هذا هو جدي الأكبر يبلغ الـ 100 عام اليوم ومازال رائعًا".

يظهر في الصورة التي أعاد مستخدمي تويتر تغريدها على نطاق واسع، رجل مسن يجلس على الأريكة ويبتسم.

تمت مشاركة المنشور منذ يومين وجمعت التغريدة أكثر من 2.9 ألف إعجاب والأرقام في تزايد إلى جانب الأمنيات والتهنئات السعيدة بمولده.

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