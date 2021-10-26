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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تباين في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالدول العربية

صدى البلد

أظهرت بيانات وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، تباينًا في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 

ففي الأردن، سجلت وزارة الصحة 1602 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 853 ألفا و12 حالة، فيما تم تسجيل 14 وفاة جديدة، ليبلغ الإجمالي 10 آلاف و965 حالة، وتماثلت 1191 حالة للشفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 823 ألفا و813 حالة.
 

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 3 ملايين و898 ألفا و463 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و479 ألفا و694 شخصا.
 

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 101 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 944 ألفا و378 حالة، كما تم تسجيل 9 وفيات جديدة، ليبلغ الإجمالي 14 ألفا و621 حالة، وتعافت 523 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 924 ألفا و750 حالة.
 

وأعلنت الوزارة أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس بلغ 23 مليونًا و726 ألفًا و514 شخصًا حتى اليوم، بعد تلقي 64 ألفًا و197 شخصًا الجرعة الأولى خلال الـ24 ساعة الماضية، وتلقى 77 ألفًا و564 شخصًا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية 21 مليونًا و526 ألفًا و896 شخصًا، كما بلغ متلقو الجرعة الثالثة من اللقاح ضد الفيروس 982 ألفًا و640 شخصًا.
 

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تسجيل 8 وفيات، و438 إصابة جديدة، و1095 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 97.2%، ونسبة الإصابات النشطة 1.8%، والوفيات 1% من مجمل الإصابات.
 

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 235 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 638 ألفا و54 حالة، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليبلغ الإجمالي 8 آلاف و459 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 613 آلاف و276 حالة.
 

أما في الكويت، سجلت وزارة الصحة 30 إصابة جديدة، مقابل 21 حالة أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 412 ألفا و557 حالة، ولم تسجل أي وفاة، ليظل الإجمالي 2461 حالة، بينما سجلت 41 حالة شفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 409 آلاف و639 حالة.
 

وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات 36 ألفًا و989 حالة، كما سجلت تعافي 33 مصابًا، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 35 ألفًا و703 حالات، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 792 حالة.
 

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٨١ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و٤ حالات وفاة ، فيما تماثل ٦٩ مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.
 

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٥ آلاف و٩٠٣ حالات ؛ من بينها ٨١ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤١ ألفا و٢٦٤ شخصا.
 

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٨٩٠ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١١ مريضا في العناية المركزة.
كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٨ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٧ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت ٣ ولايات 10 حالات فما فوق.

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