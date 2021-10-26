تسريبات تكشف إصدار هاتف Galaxy S22 Ultra بألوان جديدة.. صور

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم طرح هاتفها الرائد Galaxy S22 Ultra بعدد من الألوان الجديدة والمختلفة تماما عن الهواتف السابقة، حيث تم رصد الهاتف باللون الأخضر.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy S22 Ultra سيأتى بعدد من الألوان الاخرى إلى جانب اللون الأخضر منها اللون الأحمر الغامض وكذلك الأبيض إلى جانب الأسود، كما أن الشركة قد تطرح عددا آخر من الخيارات اللونية له بعد إطلاقه.

وتعد فكرة إصدار هاتف Galaxy S22 Ultra باللون الأخضر هي فكرة جديد للغاية، حيث أنه لم يكن لونا معتادا في هواتف شركة سامسونج، إلا انه قد كشفت تسريبات سابقة أن هاتف Galaxy S21 FE 5G المتوقع إصداره العام القادم سيصدر باللون الاخضر أيضا.

وسيأتي هاتف Galaxy S22 Ultra، الذى سيصدر في بداية العام المقبل بشاشة قياس 6.81 ، من نوع Dynamic AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، وجودة + WQHD مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. وتصوير الفيديو بدقة 8K .

وسيحصل هاتف سامسونج القادم Galaxy S22 Ultra الكاميرا الرئيسية التى ستكون بدقة 200 ميجابكسل، مع مستشعر آخر بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة العرض بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرتان تليفوتوجرافيتان بدقة 12 ميجابكسل ، ونظام ضبط تلقائي للصورة بالليزر ، وفلاش LED .

