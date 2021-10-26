الجيش السوداني: الخلافات السياسية بالسودان عرقلت استكمال الهياكل الدستورية

قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن الخلافات السياسية بالسودان عرقلت إستكمال الهياكل الدستورية، لافتا إلى أن القضاة تعرضوا للتهديدات.

وأضاف الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، أن المحاصصة أدخلت السودان بمرحلة تسببت فى تفرق المسارات السياسية.

كان البرهان أعلن أمس حالة الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة. كما أعلن حل مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك وغيرهما من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مساراً ديمقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني.