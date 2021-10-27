عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز طاعة الزوج في عدم زيارة الوالدين؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز طاعة الزوج
هل يجوز طاعة الزوج في عدم زيارة الوالدين؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجوز للزوج أن يدفع زوجته إلى عقوق والديها وقطع رحمها؟ وهل يجوز لها أن تعقَّ والديها وتقطع رحمها طاعة له؟”.

 

وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: إن صلة الرحم واجبةٌ شرعا؛ لقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى﴾ [البقرة: 83]، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» رواه الشيخان وغيرهما.

وأضاف علي جمعة خلال الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه لا يجب على المرأة طاعة زوجها إذا أمرها بقطع رحمها وعدم بر الوالدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ لأن الطاعة في المعروف.

 

وأوضح أن فقهاء الأحناف صرحوا بأن الزوج لا يحق له أن يمنع زوجته من الخروج إلى والديها في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها، ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة

 

وتابع أن الزوجة لها أن تزور والديها مرة كل أسبوع ولو بدون إذن زوجها، وكذلك جدها في حالة عدم وجود أبيها، وجدتها في حالة عدم وجود أمها، إلا أنها لا يجوز لها المبيت بغير إذن الزوج.

خاصمت سلفتي لكثرة المشاكل فهل آثم لذلك؟ الإفتاء تجيب

هل ترك الحذاء مقلوبا حرام ويمنع دخول الملائكة؟.. الإفتاء تجيب


ونوه أنه لا تعارض بين ذلك وبين قوامة الرجل في بيته، ولا يحقُّ للزوج أن يستغل أمر الشرع للزوجة بطاعته في منعها من الواجبات التي عليها؛ فكما لا يحقُّ له أن يمنعها من الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الواجبات.

وأكد أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة الوالدين والأرحام، ولا يحقُّ له تحت دعوى وجوب الطاعة أن يعزلها عن مجتمعها فتكون كالمسجونة التي تؤدي مدة الحبس عنده؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ»، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ».

 

خالتي أوقعت بيني وبين أختي.. فما حكم مقاطعتها

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه لا ينبغي للإنسان على أبسط المشادات أن يسارع إلى التفكير في قطع رحمه؛ فصلة الرحم من الأمور التي عظم الله - سبحانه- من فضلها.

وأضاف عثمان  في إجابته عن سؤال: « خالتي أوقعت بيني وبين أختي؛ فما حكم مقاطعتها؟» أنه لا يجوز مقاطعتها تحت أي ظرف من الظروف؛ فلا تصححي خطأ بآخر أكبر منه.

ونصح أمين الفتوى السائلة قائلًا: "صلي أختك ولا تسمحوا بالإيقاع بينكم مرة آخر وفي ذات الوقت التمسي الأعذار لخالتك وصلوها معًا".

الإفتاء حكم طاعة الزوج في قطع صلة الرحم هل يجوز طاعة الزوج في عدم زيارة الوالدين حكم الزوج الذي يقطع صلة رحم زوجته حكم قطع صلة الرحم بين الاخوان حكم من تسبب في قطع الرحم هل يجوز طاعة الزوج في عدم زيارة ال و ال د ي ن المتسبب في قطيعة الرحم علي جمعة

موضوعات متعلقة

هل تجوز قراءة القرآن للحائض من الموبايل؟.. الإفتاء تجيب

سلفت شخصا مبلغا من المال ورده لي فهل عليه زكاة؟ الإفتاء تجيب

ما المزايا والصفات التى خص الله بها رسوله؟.. علي جمعة يوضح

هل التأمين على الحياة حلال؟.. الإفتاء تجيب

لماذا بعث الله النبي أميا لا يعرف القراءة والكتابة؟.. علي جمعة يجيب

هل التصديق بأمية النبي جزء من إيمان المسلم؟.. علي جمعة يجيب

مؤذنو رسول الله 3 غير بلال بن رباح.. تعرف عليهم

لم أنفذ وصية أمي بعدم وقوف أختي على غسلها.. فهل هناك ذنب؟

ترشيحاتنا

كيفية التخلص من القرين المؤذي للإنسان؟ 3 خطوات عليك اتباعها

بسبب تعامله مع جائحة كورونا.. لجنة برلمانية تطالب بتوجيه اتهامات لرئيس البرازيل

كنا نلعب للفوز.. ماذا قال هيثم شعبان بعد تعادل سيراميكا كليوباترا مع الجونة

أول تعليق من الحكم شاهندة بعد الظهور الأول بمباراة المقاولون العرب والشرقية للدخان

كل ما تريد معرفته عن جاك J7 موديل 2022 في مصر | صور

رسميا هونر تطلق هاتفها الشبابي Honor Play5 Youth .. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

حقيقة وفاة مدحت شلبي.. من نشر الخبر وكيف وصل إلى الجمهور ؟

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

مفاجأة.. رسائل واتساب مسربة تكشف تورط ابن شاروخان في قضية المخدرات

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ماذا فعل جاكي شان ليحصل على "الأوسكار" بعد 56 عاماً من الأكشن؟

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

فيديو

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

فيديو جراف.. عذراء.. حل لغز محاولة انتحار عروس الدقهلية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ