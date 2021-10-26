طاقم تحكيم كونغولي لإدارة مباراة مصر وأنجولا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تعيين طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية لإدارة مباراة انجولا مع مصر المقرر إقامتها في السابعة مساء 12 نوفمبر المقبل بتوقيت جرينتش ( التاسعة في القاهرة) ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم .

طاقم تحكيم مباراة مصر وأنجولا

ويتكون الطاقم من:

نجامبو ندالا حكم ساحة وسافاري كابيني مساعد أول ودياسيوا دادي مساعد ثان ومالالا كابنجا حكما رابعا .

كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبا للمباراة.

وطلب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد السماح بحضور 30 ألف مشجع لمباراة مصر والجابون في ختام مباريات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها بستاد الجيش ببرج العرب الشهر المقبل.

جاء في طلب الاتحاد المصري أنه يأتي متسقًا مع توجه الجهات المعنية لعودة الجماهير إلى المدرجات ، كما تعد مباراة الجابون هي الأخيرة للمنتخب الوطني في سلسلة مبارياته بالمجموعة وتقام على أرضه.