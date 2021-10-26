شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

قال أسامة حسن، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلي ليس عاملاً مؤثرًا في أسعار الذهب، وارتفاع الذهب، أو انخفاضه مرتبط بالبورصات العالمية، وقرارات البنوك المركزية في أوروبا وأمريكا مثل تغير معدل الفائدة.

وتابع "أسامة حسن"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الذهب هو القيمة الحقيقية لمدخرات المواطنين، معقبًا: "الفلوس على المدى الطويل تقل، ولكن الذهب يستطيع الحفاظ على قيمته طوال الزمن".

وأشار "أسامة حسن" إلى أن الذهب لم يخسر أبدًا على المدى الطويل، مضيفًا أن معدل الفائدة للفيدرالي الأمريكي يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهبي على المستوى العالم.