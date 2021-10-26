النقد الدولي: مصر نجحت في كورونا بفضل الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو

بأقل تكلفة

قال الدكتور جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، إن جائحة فيروس كورونا أثرت على الاقتصاد بالعالم، موضحًا أن هناك دول بدأت تخرج من هذه الأزمة ويحدث بها انتعاش فى الاقتصاد.



وأضاف مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن عودة الانتعاش لها تأثير إيجابي على النمو، وهناك حركات تجارية بدأت، موضحا أن معدلات النمو ليست متساوية.



ولفت إلى أن المرحلة الحالية انتقالية، ولكن كل دولة بنسبة، معلقًا: "الدول التى قامت بـ تطعيم مواطنيها بـ لقاح كورونا هى الدول التى شهدت انتعاشة اقتصادية".



وأشار إلى أنه يطالب بنشر اللقاحات لتأمين حياة المواطنين، وكشف أنه فى حالة تطعيم المواطنين بالعالم، ويكون هناك تعاون بين الدول سيتم القضاء على الوباء، ويكون هناك تحول اقتصادي.



وأوضح أن التحدي الرئيس هو تصنيع لقاحات كورونا ويكون هناك سرعة فى وصول اللقاح لكل دول العالم، وأكد أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التى تأثرت بأزمة كورونا التى ضربت العالم.



وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من مواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك بفضل القرارات التى تم اتخاذها، معلقًا: مصر نجحت فى مواجهة فيروس كورونا بـ تكلفة أقل بسبب الإصلاحات الاقتصادية”.

وأكد أن مصر وضعت برنامج اقتصادي من أجل ارتفاع النمو، والحفاظ على الاقتصاد، ومصر قادرة على العودة لـ معدلات نمو لما كانت قبل الجائحة.