تكريم وكيل تعليم دمياط لبلوغه سن المعاش

محافظة دمياط

أقيم اليوم، حفل تكريم لـ عادل عبدالتواب عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لبلوغه سن التعاقد.

جاء ذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط والعقيد سعيد حلمي المستشار العسكري للمحافظة والدكتورة إيفيلين متى والدكتورة رحاب موسى أعضاء مجلس الشعب و محمد البلشي والمهندس محمد أبو حجازي أعضاء مجلس الشورى و السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق وعبدالرازق الزيني وكيل المديرية والمهندس عصام عمر رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم بدمياط وأعضاء المجلس والسادة مديري عموم المديرية ومدراء الإدارات النوعية والتعليمية بدمياط وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والتعليمية بالمحافظة، وذلك بقاعة كنوز برأس البر.

وخلال الحفل نقل نائب المحافظ تهنئة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وقدم كلمات الشكر والامتنان لعادل عثمان لجهوده البارزة وقيادته الحكيمة أثناء توليه التعليم بدمياط مهديا إليه درع المحافظة، تقديرا لمجهوداته في خدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

كما قدم اللواء السكرتير العام كلمات الشكر والتقدير عادل عثمان والنشاط البارز والواضح في خدمة العملية التعليمية متمنيا له حياة سعيدة وموفقة، كما قدم المستشار العسكري للمحافظة درع القوات المسلحة معربا عن شكره وتقديره للتعاون البناء والمشاركة الإيجابية في العملية التعليمية بالمحافظة. ومن جانبه، قال عبد الرازق الزيني وكيل مديرية التربيةوالتعليم، إن هذا الحفل يأتي لتكريم رجل أحبه أبناء دمياط ، مشيراً إلى أنه سيظل أثره في التعليم علامة مشرقة لما قام به من جهد وما تحلى به من صبر وحكمة فى معالجة الأمور خلال فترة عمله. وأعرب عادل عثمان عن امتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها، مؤكداً على جميع القيادات التعليمية ضرورة الاستمرار بالعمل واستكمال المسيرة بكل جهد وإخلاص، حتى تصبح دمياط رائدة في مجال التعليم.