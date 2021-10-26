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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا توافق علي إعطاء لقاح فايزر المضاد لكورونا للأطفال

لقاح فايزر
لقاح فايزر

صوتت لجنة من الخبراء، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة لتوصية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بترخيص لقاح فايزر المضاد لـ فيروس كورونا، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، قائلين إن فوائد التطعيم تفوق المخاطر.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، سيكون الترخيص لهذه الفئة العمرية خطوة تنظيمية مهمة لتلقيح حوالي 28 مليون طفل.

وقد يكون اللقاح متاحًا للفئة العمرية الأصغر سنًا في أقرب وقت.

وإذا سمحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بتلقيح هذه الفئة العمرية، فسوف تجتمع لجنة استشارية للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع المقبل لتقديم توصية بشأن إعطاء اللقاح.

وقالت فايزر إن لقاحها أظهر فعالية بنسبة 90.7٪ ضد فيروس كورونا في تجربة سريرية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.

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في حين أن إصابة الأطفال بمرض خطير أو وفاتهم من فيروس كورونا أمر نادر نسبيًا مقارنة بالبالغين، فإن البعض يصابون بمضاعفات، وقد ارتفعت الإصابات لدى الأطفال غير المطعمين بسبب متحور دلتا.

قالت الدكتورة أماندا كوهن، خبيرة لقاحات الأطفال في مركز السيطرة على الأمراض وعضو التصويت في اللجنة: "بالنسبة لي، الأمر واضح جدًا، لا نريد أن يموت الأطفال بسبب فيروس كورونا، حتى لو كان عدد الأطفال أقل بكثير من البالغين، ولا نريدهم في وحدة العناية المركزة".

وتسعى شركة فايزر للحصول على تصريح لجرعة أقل من اللقاح تبلغ 10 ميكروجرام للأطفال، مقابل 30 ميكروجرام لمن هم في سن 12 عامًا أو أكبر.

وتم السماح بالحقنة للأعمار من 12 إلى 15 عامًا منذ مايو بعد أن تم إجازتها لمن هم في سن 16 عامًا فما فوق في ديسمبر.

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