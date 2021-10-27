اليوم.. جامعة أسيوط تحتفل بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد

تحتفل جامعة أسيوط مساء اليوم الأربعاء بالذكرى الــ48 لنصر أكتوبر العظيم ، والذى ينظمه قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة بأرض المخيم الكشفى بالجامعة، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

وقال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومنسق أعمال الحفل أن الحفل يتضمن عدداً من الفقرات التثقيفية والفنية والهادفة إلى تعزيز الروح الوطنية للطلاب ونشر مشاعر الولاء والانتماء للوطن فى قلوب الجميع .

وكشف غريب أن الحفل يتضمن ندوة تثقيفية بعنوان " روح أكتوبر .. كلمة السر فى تحقيق التماسك وبناء الوطن "والتى يشارك بها اللواء أركان حرب محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى سابقاً وأحد أبطال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر ، وكذلك الفنان القدير طارق الدسوقي ، أما الفقرة الفنية فتتضمن حفل غنائى يقدمه أكبر أوركسترا فى الجامعات المصرية والذي يضم 500 عازف وعازفة من طلاب منتخب الجامعة الغنائى وقسم الموسيقى بكلية التربية النوعية وذلك لأول مرة ، كما يشهد الحفل فقرة تكريم لأعضاء هيئة التدريس المشاركين فى حرب أكتوبر ، وكذلك تكريم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية و20 ظابطا وجنديا من القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية العسكرية كرموز من القوات المسلحة والجيش المصرى .

كما أضاف الدكتور شحاتة غريب ان الجامعة قد استعدت لانطلاق هذا الحفل الأضخم من نوعه من خلال سلسلة من التجهيزات المكثفة والمتضمنة أعداد بانوراما حرب أكتوبر بالمخيم الكشفى والتى تحتوى على مجسمات للدبابات والصواريخ والطائرات المستخدمة فى حرب السادس من أكتوبر.