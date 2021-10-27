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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أسباب مختلفة لبكاء الطفل

أسباب بكاء الطفل
أسباب بكاء الطفل

البكاء هو استجابة عاطفية طبيعية وجزء من التطور، قد يبكي الأطفال لعدة أسباب، منها الألم، والخوف ، والحزن ، والارتباك ، والإحباط ، والتعب ، والغضب ، أو عندما لا يكونوا قادرين على التعبير عن مشاعرهم قد يبكون أيضًا عندما يكونوا غير قادرين على التعامل مع مواقف معينة وتكون مهاراتهم في التأقلم مستنفدة.

بدعم من أولياء الأمور والمعلمين ، يتعلم الأطفال إدارة عواطفهم في المواقف العصيبة أو استخدام الكلمات للتعبير عن مشاعرهم.. ومع ذلك قد يكون الأمر محبطًا بالنسبة لك إذا كان الطفل يعاني من الانهيار العاطفي في كثير من الأحيان، ولا يبدو أنك تفهم سبب بكائه المستمر.

كشف موقع هيلثي أسباب المحتملة للبكاء عند الأطفال وبعض النصائح حول التعامل مع طفل يبكي.

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أسباب بكاء الأطفال


يمكن أن يُعزى البكاء المفرط عند الأطفال إلى اضطراب طبي أقل من خمسة بالمائة من الوقت. وبالتالي ، فإن بكاء الأطفال غالبًا لا يكون سببًا للقلق  .

فيما يلي بعض الأسباب الشائعة للبكاء عند الأطفال.

 

1.جوع

تمامًا كما هو الحال عند البالغين ، تنخفض مستويات السكر في الدم لدى الأطفال عندما لا يأكلون لفترة طويلة. يمكن أن يؤدي انخفاض السكر في الدم أو مستويات الجلوكوز إلى تحفيز الهرمونات مثل الكورتيزول (هرمون التوتر) والأدرينالين (الهرمون المسؤول عن تحفيز الاستجابة للقتال أو الطيران).

يمكن أن تتسبب التغيرات الهرمونية في أن يصبح طفلك "جائعًا" - مزيج من الجوع والغضب وتسبب مشاكل في تنظيم العواطف يمكن أن يؤدي إشراكهم في أنشطة ممتعة إلى تشتيت انتباههم وجعلهم ينسون جوعهم. إذا لاحظت اقتراب الانهيار وكان وقت الوجبات ، فقدم لهم بعض الوجبات الخفيفة الصحية.


2. الألم أو الانزعاج

في بعض الأحيان ، قد ينقل إليك الأطفال أنهم يتألمون لكنهم يفشلون في تحديد مصدر الألم بدقة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يغمرهم الألم بسبب استمرار البكاء وعدم مساعدتك على فهم مصدر أو موقع الألم.

قد يبكي الأطفال الأكبر سنًا أيضًا من توقع الألم. على سبيل المثال ، قد يبكي الطفل في غرفة الانتظار في عيادة الطبيب تحسبا للألم الذي قد يشعر به من الحقن.
الحرارة الشديدة ، والملابس المسببة للحكة ، وملصق القماش ، وعاصبة الشعر ، وما إلى ذلك ، قد تجعل الأطفال أيضًا غير مرتاحين ، مما يؤدي إلى البكاء ، خاصة عند الأطفال الأصغر سنًا.

3. التعب

عدم القدرة على الحفاظ على التواصل البصري ، وفرك العينين ، وفقدان الاهتمام بالأنشطة ، والتثاؤب ، والتهيج ، وما إلى ذلك ، تشير إلى أن الطفل بحاجة إلى الراحة. قد يشير البكاء إلى أنهم مرهقون للغاية. علاوة على ذلك ، قد يجد الطفل المتعب للغاية صعوبة في النوم ، مما يؤدي إلى مزيد من البكاء.

4. الإفراط في التحفيز

قد تؤدي كثرة الضوضاء ، والكثير من الأشخاص ، والتأثيرات البصرية ، وما إلى ذلك ، إلى تحفيز مفرط للطفل. وبالتالي ، قد لا يتمكنون من التعامل مع الكثير من المعلومات أو معالجتها والبدء في البكاء. قد يختبئون أيضًا خلفك أو يجنون أنفسهم لتجنب التحفيز.

الجدول الزمني المحموم للغاية في المدرسة والأنشطة اللامنهجية يمكن أن يسبب أيضًا الغضب والإرهاق ويؤدي إلى الانهيار.

5. الحاجة إلى الاهتمام

في بعض الأحيان ، يبكي الأطفال لجذب انتباه والديهم. إذا كنت قد استبعدت الأسباب الأخرى الأكثر احتمالية ، مثل الجوع والنوم والإرهاق ، فقد تحاول قضاء وقت ممتع معهم وتركيز كل انتباهك عليهم.

6. قلق الانفصال

يشعر جميع الأطفال ببعض القلق ، وهو جزء طبيعي من النمو. يظهر قلق الانفصال عند العديد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 شهرًا وثلاث سنوات. عند الأطفال ، قد تظهر الأعراض ، والتي يكون البكاء واحداً منها ، عندما يكونون في الصف الثالث أو الرابع .

7. المشاعر الواعية للذات

يبدأ الأطفال في تطوير مشاعر مثل الشعور بالذنب والإحراج والعار لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات قد يبدأون في الشعور بالندم عندما يؤذون صديقًا أو أحد أفراد الأسرة عن قصد أو عن غير قصد قد يبدأون أيضًا في تطوير التعاطف مع أشخاص أو حيوانات أخرى وقد يبكون عند تعرضهم للأذى. يمكن أن يتسبب هذا الاندفاع في المشاعر الواعية بالذات في حدوث انهيار عاطفي.

8. الخوف

قد تكون هذه الصرخات مفاجئة وصاخبة. قد يبكون بسبب ضوضاء عالية .

9.خيبة الأمل

إن عدم العثور على لعبة ، أو الحصول على نكهة خاطئة من الزبادي ، أو فقدان قطعة من مجموعة Lego ، أو عدم الفوز بلعبة ، وما إلى ذلك ، هي بعض الأشياء الصغيرة التي تمثل مشكلات كبيرة في عالم الطفل. قد تتسبب هذه الاضطرابات وخيبات الأمل في حدوث انهيار عاطفي في أي وقت من الأوقات

البكاء الأطفال لعدة أسباب والارتباك والإحباط والغضب والتعب المواقف العصيبة

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