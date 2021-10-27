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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول شحنات من لقاح كورونا إلى العراق

العراق يعلن وصول شحنات جديدة من لقاح كورونا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

 أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، وصول وصول شحنتين جديدتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر ومرفق كوفاكس.

ووفقا لوكالة "شفق نيوز" العراقية، قالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في العراق: "وصلت وجبة من لقاح فايزر بلغت 350.649 جرعة عن طريق مطار بغداد الدولي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم الأربعاء.

وفي الوقت ذاته تم وصول شحنة اخرى من لقاح فايزر عن طريق مرفق كوفاكس منظمة اليونسيف وبلغت 380.133 جرعة.

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وأكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأنه تم توزيع الشحنات للمنافذ التلقيحية كافة، ومنافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات بما فيها اقليم كوردستان.

وفي سياق المتصل، قدمت الصين، الأربعاء الماضي، منحة جديدة من لقاحات كورونا إلى العراق تقدر بمليون جرعة.  

وقال سفير العراق لدى الصين شورش خالد سعيد، إن "الحكومة الصينية قررت منح العراق دفعة جديدة من لقاح سينوفارم بواقع مليون جرعة".

وأضاف سعيد أن "الشحنة ستصل إلى مطار بغداد الدولي غدا الخميس"، مبينا ان "مجمل المنح الصينية المقدمة للعراق بلغت مليونا وسبعمئة وخمسين الف جرعة من اللقاح".  

وأعرب السفير عن "شكر حكومة العراق لنظيرتها الصينية على المساعدات و الإمدادات الطبية التي قدمتها للقطاع الصحي العراقي خلال الفترة الماضية"، موضحا ان "هذه المساعدات أسهمت بشكل كبير في تعزيز جهود العراق لمكافحة فيروس كورونا".  

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