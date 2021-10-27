هل وجد أى آثار جانبية للأطفال بعد تطعيمهم بلقاح كورونا.. المصل واللقاح تجيب

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح: إنه كانت هناك دراسات بالنسبة لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا من فايزر ويليله سينوفاك بإيجازته، مشيرا: “هناك فئات أكثر خطورة لسة مأخدتش اللقاح، هندي الجرعة الأولي والثانية لتلك الفئات وبعد كدا هننزل بالأطفال”.

وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي إم سي"، أن الدول التي أنهت من تطعيم معظم شعبها بدأت أن تتجه بتطعيم الحوامل والأطفال، موضحا أن التطعيمات متوفرة فى مصر الأن بقوة، كما أن التسجيل مجانا.

وتابع أنه حتي الأن هناك مأمونية عالية جدا فى تطعيم الأطفال سواء لقاح فايزر أو سينوفاك، ولم تظهر أى آثار جانبية مفرطة لهم.

وأشار إلى أنه نادرا جدا أن تحدث مضاعفات للأطفال بعد التطعيم، نتيجة لجهازهم المناعي، ولكن ثبت حدوث بعض الحالات ولكنها نادرة الحدوث.