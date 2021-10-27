استمرار حبس المتهمة بالاعتداء على فتاة بمشاركة نجلها فى شبرا الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة استمرار حبس المتهمة والمشتركة مع نجلها بمساعدته في اغتصاب المجني عليها 45 يوما، وذلك بتهمة خطف فتاة قاصر بالتحايل 14 سنة واستدراجها لمسكنها ومساعدة نجلها المتهم الأول بالتعدى عليها جنسيا وتصويرها بمقاطع فيديو أثناء تعدي نجلها عليها والتهديد بفضحها بنشر مقاطع الفيديو المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود الواقعة بقيام المتهم بإيهام المجني عليها نظرا لمرورها بضائقة مالية باستطاعة والدته تسهيل إقراضها مبالغ مالية، حيث قام على أثر ذلك باستدراجها لمسكنه بحجة مقابلة والدته وبعد صعودها للمسكن قام بتهديدها وإجبارها على تعاطي سجائر تحوي مادة الحشيش المخدر، ثم مواقعتها جنسيا تحت تأثير المخدر، وأثناء مواقعتها قامت والدته بتصوير العلاقة على الهاتف بمقاطع فيديو.



وقامت أم المتهم على أثر ذلك بتهديد المجني عليها بنشر المقاطع الجنسية إذا لم ترضخ لإرادتها وقامت باستغلالها جنسيا والاتجار بها بتسهيل تسليمها لراغبي المتعة الحرام.

وبعد اكتشاف الواقعة من قبل أهل المجني عليها قاموا بإخطار نجدة الطفل، والتي قامت بدورها بفحص حالة المجني عليها وأوصت بتسليمها لخالتها، كما قررت النيابة إرسال الهاتف المحمول لفحص ما يحويه من مقاطع جنسية مصورة للمساعدات الفنية والمجني عليها للطب الشرعي.

وبعرض المتهمة الثانية والدة المتهم الأول على محكمة جنايات شبرا الخيمة قررت المحكمة استمرار حبس المتهمة مدة خمسة وأربعين يوما على ذمة التحقيقات.