عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استمرار حبس المتهمة بالاعتداء على فتاة بمشاركة نجلها فى شبرا الخيمة

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات  شبرا الخيمة استمرار حبس المتهمة والمشتركة مع نجلها بمساعدته في اغتصاب المجني عليها 45 يوما، وذلك بتهمة خطف فتاة قاصر بالتحايل 14 سنة واستدراجها لمسكنها ومساعدة نجلها المتهم الأول بالتعدى عليها جنسيا وتصويرها بمقاطع فيديو أثناء تعدي نجلها عليها والتهديد بفضحها بنشر مقاطع الفيديو المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود الواقعة بقيام المتهم بإيهام المجني عليها نظرا لمرورها بضائقة مالية باستطاعة والدته تسهيل إقراضها مبالغ مالية، حيث قام على أثر ذلك باستدراجها لمسكنه بحجة مقابلة والدته وبعد صعودها للمسكن قام بتهديدها وإجبارها على تعاطي سجائر تحوي مادة الحشيش المخدر، ثم مواقعتها جنسيا تحت تأثير المخدر، وأثناء مواقعتها قامت والدته بتصوير العلاقة على الهاتف بمقاطع فيديو.

ضبط مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية بدون ترخيص فى القليوبية

ضبط 19 قضية مخدرات بحملة أمنية فى القليوبية


وقامت أم المتهم على أثر ذلك بتهديد المجني عليها بنشر المقاطع الجنسية إذا لم ترضخ لإرادتها وقامت باستغلالها جنسيا والاتجار بها بتسهيل تسليمها لراغبي المتعة الحرام.
وبعد اكتشاف الواقعة من قبل أهل المجني عليها قاموا بإخطار نجدة الطفل، والتي قامت بدورها بفحص حالة المجني عليها وأوصت بتسليمها لخالتها، كما قررت النيابة إرسال الهاتف المحمول لفحص ما يحويه من مقاطع جنسية مصورة للمساعدات الفنية والمجني عليها للطب الشرعي.
وبعرض المتهمة الثانية والدة المتهم الأول على محكمة جنايات شبرا الخيمة قررت المحكمة استمرار حبس المتهمة مدة خمسة وأربعين يوما على ذمة التحقيقات.

شبرا الخيمة التواصل الاجتماعي محكمة جنايات واقع التواصل الاجتماعي جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا المتهمة الثانية مادة الحشيش المخدر

موضوعات متعلقة

ضبط مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية بدون ترخيص فى القليوبية

ضبط 19 قضية مخدرات بحملة أمنية فى القليوبية

المؤبد لـ تشكيل عصابي يتاجر بالمواد المخدرة في القليوبية

ترشيحاتنا

يتكون من لونين.. وجه القطة لونا يحولها إلى نجمة على انستجرام.. صور

مرصد الأزهر يحلل دلالات الانتصار على الإرهاب بعد إلغاء قانون الطوارئ

لماذا حرم الله الزنا .. 7 أسباب تعرف عليها

خُط الصعيد أبو ستة.. تزوج عرفيا من زوجة صديقه وأسقطه فخ فاتنة في زراعات القصب | نوستالجيا

قرارات السيسي والبحرين على رأس اجتماعات المرصد العربي لحقوق الإنسان

Honor 50 يأتي بقدرات تصويرية خارقة.. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

رسميا.. انتهاء أزمة عدم إذاعة مباراة الإسماعيلي والأهلي بالدوري| خاص

الحقيني يا ماما بحر خطفني.. حكاية طفلة الإسكندرية: اغتصبوها لمدة أسبوع وألقوا جثتها في المقابر

قتل وطعن وحرق.. ما مصير المتهم في حادثة سوهاج المروعة 

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

بعد تحديد مواجهتى أنجولا والجابون .. كيف يفكر كيروش بشأن معسكر منتخب مصر

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

حكاية السهرة.. ماذا فعل جاكي شان ليحصل على "الأوسكار" بعد 56 عاماً من الأكشن؟

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

فيديو

تحرش جنسي وإهمال.. تفاصيل خطيرة في مقتل مصورة فيلم أليك بالدوين بأمريكا

لمس مناطق حساسة.. تفاصيل واقعة التحرش في أتوبيس المعادي

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ