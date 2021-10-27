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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سليمان عيد لـ محمد صلاح : مدوخ البريميرليج

صدى البلد

علق الفنان سليمان عيد على تألق النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر أمام مانشستر يونايتد وتسجيله هاتريك، في المباراة التي انتهت بـ خماسية دون رد لصالح ليفربول.

 

ونشر سليمان عيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة محمد صلاح برفقة ابنته مكة وهي تداعب الكرة بقدمها، ومرفق مع الصورة تعليق: أبويا من نجريج ومدوخ البريميرليج.

 

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وحقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

 

واستطاع  محمد صلاح أن يسجل 3 أهداف (هاتريك) لصالح ليفربول في المباراة.

 

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الجانب الآخر، ظل مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة في المركز السابع.

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