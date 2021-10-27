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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتل صديقه من أجل تروسيكل.. تناولا معا الطعام ثم انهال عليه بقطعة حديدية

صدى البلد

في حادث ماساوى تمكنت مباحث المنوفية من كشف غموض العثور علي طفل مقتولا داخل مخزن خردة بمدينة السادات.

بدأت الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة السادات بالعثور علي جثة طفل يبلغ من العمر ١٦ عاما مقتولا داخل مخزن خردة بمدينة السادات

وبالانتقال تبين أن الشاب يدعي احمد الشربيني من قرية طليا بمركز اشمون، وعثر عليها مقتولا ومكتوف اليدين والقدمين داخل مخزن خردة بمدينة السادات.

وباستدعاء أسرته أكدوا أن نجلهم جاء من اشمون السادات بحثا عن العمل حيث أكدت والدته أنه كان يسعي لاكل العيش رغم صغر سنه حيث كان يبلغ من العمر ١٦ عاما فاشتغل في جمع الخردة والبلاستيك وكان يقضي يومه في العمل ويقضي ليله داخل المخزن توفيرا لنفقات المبيت والبحث عن سكن.

واكدت في تحقيقات الشرطة اتهم قاموا بشراء تروسيكل يعمل عليها لتوفير نفقاته بالقسط بصحبه اخر، موضحة أن صاحب المخزن اتصل بهم واخبرهم بالعثور علي جثة نحبهم مقتولا داخل المخزن ولم يتم العثور علي التروسيكل الخاص به.

فيما أجرت النيابة التحريات وتبين أن وراء الواقعة صديقه مصطفي ٣٢ عاما من شبرا الخيمة الذي كان يعمل معه وذلك من أجل سرقة التروسيكل الخاص به.

وأكدت أسرة الطفل، أن المتهم اقنع نجلهم بالعمل في الخردة بمدينة السادات من أجل اموالل أكثر حيث كانوا يعملون معا ويسكنان معا في مخزن الخردة حيث تناولا طعام العشاء وكان مقرر سرقة التروسيكل فقام بتوثيق صديقه بالحبال وانهال عليه بقطعة حديدية أودت بحياته وسرق التروسيكل الخاص به.

فيما تباشر نيابة السادات تحقيقاتها في الواقعة وتم التصريح بدفن الطفل ضحية الصداقة ولقمة العيش.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية قتل المنوفية السادات

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