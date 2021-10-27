الفلفل بـ 8 جنيهات.. آخر أسعار الخضروات بالأسواق اليوم.. فيديو

رصدت عدسة “صدى البلد” بالبث المباشر، آخر أسعار الخضار بإحدي الاسواق اليوم الأربعاء، والتي شهدت استقرار ملحوظ، وسط إقبال المواطنين على الشراء.

في البداية، قال محمود كرم، بائع بالسوق، أن سعر كيلو الليمون ب١٠ جنيه، وسعر كيلو الطماطم ب٦ جنيه، بينما ويبدأ سعر كيلو الخيار ٣ جنيه.

وتابع أن سعر الباذنجان بـ٦ جنيه للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر ب١٠ جنيه للكيلو، والفلفل الألوان ب٢٠ جنيه الكيلو، وسعر الجزر ب٧ جنيه للكيلو.

وأشار أن سعر البصل ب٥ جنيه للكيلو، بينما البطاطس درجة اولى ب١٠ جنيه للكيلو، وسعر الثوم ب٣٥ جنيه الكيلو، والفلفل الحار ب١٠ جنيه للكيلو.

ويوجد إقبال متوسط من قبل المواطنين على الشراء، وسط حالة من الرضا على استقرار الأسعار في تلك الآونة.