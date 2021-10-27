النيابة تحقق مع شخص اقتحم مدرسة بسلاح نارى في نجع حمادى

بدأت النيابة العامة بنجع حمادى شمال قنا ، تحقيقاتها فى واقعة اقتحام شخص لمدرسة العلم و الإيمان ، بسلاح ناري و إحداث حالة من الذعر و الهلع بين التلاميذ، عقب حدوث مشاداة بين أبناء شقيقته و أحد تلاميذ المدرسة.

و أجرى راجح الطيب ، مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية ، زيارة لمدرسة العلم والإيمان، بتوجيهات من وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، لمتابعة سير العمل عقب حدوث واقعة اقتحام المدرسة من قبل أحد الأشخاص

و قال الطيب، لن يسمح بمثل هذه الأفعال أن تتكرر مجدداً داخل إدارة نجع حمادى التعليمية ، و أن الطلاب أمانة فى أعناقنا لن نضيعها.

و أشاد الطيب ، بمدرسة العلم والإيمان و قياداتها و معلميها وطلابها ،مشيراً إلى أن المدرسة تعد صرح كبير للتعليم بإدارة نجع حمادى التعليمية.

من جانبه قال الدكتور صبرى خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن الواقعة حالياً قيد التحقيقات بمركز شرطة نجع حمادى و النيابة العامة ، فضلاً عن إجراء تحقيق ادارى بالإدارة التعليمية لكشف ملابسات و تفاصيل الموضوع.

و أضاف خالد ، بأن إدارة المدرسة اتبعت الطرق القانونية حيال الواقعة بإبلاغ الشرطة للتعامل مع الواقعة، علماً بأن هناك تعليمات واضحة بشأن دخول أولياء الأمور للمدارس فى توقيتات و أماكن محددة.



و كانت مدرسة العلم و الإيمان بنجع حمادى ، شهدت واقعة اقتحام للمدرسة من قبل شخص يدعى أحمد.م.ع ٣٦ عاماً ، و بحوزته سلاح ناري، ما تسبب فى حالة ذعر بين الطلاب، و جرى التحفظ عليه و تسليمه لقوة من مركز شرطة نجع حمادى.