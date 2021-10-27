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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تحقق مع شخص اقتحم مدرسة بسلاح نارى في نجع حمادى

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بـ قنا

بدأت النيابة العامة بنجع حمادى شمال قنا ، تحقيقاتها فى واقعة اقتحام شخص لمدرسة العلم و الإيمان ، بسلاح ناري و إحداث حالة من الذعر و الهلع بين التلاميذ، عقب حدوث مشاداة بين أبناء شقيقته و أحد تلاميذ المدرسة.

 

و أجرى راجح الطيب ، مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية ، زيارة لمدرسة العلم والإيمان، بتوجيهات من وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، لمتابعة سير العمل عقب حدوث واقعة اقتحام المدرسة من قبل أحد الأشخاص 

 

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و قال الطيب، لن يسمح بمثل هذه الأفعال أن تتكرر مجدداً داخل إدارة نجع حمادى التعليمية ، و أن الطلاب أمانة فى أعناقنا لن نضيعها.

 

و أشاد الطيب ، بمدرسة العلم والإيمان و قياداتها و معلميها وطلابها ،مشيراً إلى أن المدرسة تعد صرح كبير للتعليم بإدارة نجع حمادى التعليمية.

 

من جانبه قال الدكتور صبرى خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن الواقعة حالياً قيد التحقيقات بمركز شرطة نجع حمادى و النيابة العامة ، فضلاً عن إجراء تحقيق ادارى بالإدارة التعليمية لكشف ملابسات و تفاصيل الموضوع.

 

و أضاف خالد ، بأن إدارة المدرسة اتبعت الطرق القانونية حيال الواقعة بإبلاغ الشرطة للتعامل مع الواقعة، علماً بأن هناك تعليمات واضحة بشأن دخول أولياء الأمور  للمدارس فى توقيتات و أماكن محددة.


و كانت مدرسة العلم و الإيمان بنجع حمادى ، شهدت واقعة اقتحام للمدرسة من قبل شخص يدعى أحمد.م.ع ٣٦ عاماً ، و بحوزته سلاح ناري، ما تسبب فى حالة ذعر بين الطلاب، و جرى التحفظ عليه و تسليمه لقوة من مركز شرطة نجع حمادى.

 

 

قنا نجع حمادى النيابة العامة ذعر سلاح ناري مدرسة التلاميذ

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