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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

احذر تراكم الفواتير.. البترول تحدد موعد تسجيل قراءة الغاز لشهر نوفمبر|12 طريقة

فاتورة الغاز المنزلي
فاتورة الغاز المنزلي

حذرت شركة  الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عملاءها المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي المنزلي، بشأن تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر نوفمبر، والذي سيفتح باب التسجيل فيه الإثنين 1 نوفمبر، وأن تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي من خلال التطبيق الجديد “بتروميتر” والذي يقدم أيضا خدمات دفع الفواتير والتواصل المباشر مع الشركة. 

قراءة عداد الغاز   

وقررت الشركة أن يكون الإثنين 1 نوفمبر هو بداية تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر، وحذرت شركة بتروتريد أن يوم الإثنين 15 من نوفمبر 2021 سيكون آخر يوم لـ تسجيل قراءة عداد الغاز، والشركة ستتوقف عن استقبال القراءات عبر الطرق المتاحة بختام ذلك اليوم، بعد أن كانت متاحة لمدة 15 يوما من أول الشهر المقبل. 

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تطبيق بتروميتر للغاز المنزلي   

وأطلقت شركة بتروتريد التابعة لوزارة البترول، التطبيق الجديد “بتروميتر”، لتسهيل إجراءات تسجيل قراءة عداد الغاز، ودفع فواتير استهلاك الغاز الطبيعي دون الحاجة لمحصل، مما سيكون له أثر كبير على تطوير الأداء وتحسين النتائج وتوفير الوقت والجهد ومراعاة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويعتمد التطبيق على التقاط صورة عن طريق توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد الموجودة في الخانة السوداء، وستترجم هذه الصورة إلى أرقام تعكس قراءة عداد الغاز، وتسجل مباشرة في قاعدة البيانات للشركة وسيتم لمدة محدودة بجانب تصوير العداد تسجيل القراءة للمساعدة لرفع كفاءة الكاميرا لترجمة الأرقام العربية عن طريق لغة الألة والذكاء الصناعي، وأيضا يمكن عن طريق التطبيق معرفة قيمة الفاتورة وتحصيلها من خلال البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية المختلفة.

خطوات تسجيل حساب بتطبيق بتروميتر   

يسعى هذا التطبيق لفتح قنوات اتصال جديدة بين شركة بتروتريد وعملائها من خلال تبادل الرسائل والإخطارات، والتطبيق متاح على جوجل بلاي ستور وعلى منصة أبل ستور.

وننشر خلال السطور التالية خطوات تسجيل حساب على تطبيق بتروميتر لإدخال قراءة الغاز، وذلك عن طريق الخطوات التالية بعد تحميل التطبيق من المتاجر المختلفة للموبايلات:

يعتمد استخدام التطبيق على خطوتين في غاية السهولة وهما كالآتي : 
الأولى : هي التقاط صورة لعداد الغاز لكل الأرقام الموجودة في العداد سواء السوداء أو الحمراء و سيتم ذلك أوتوماتيكيا بعد توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد.

الثانية : هي تدوين ما هو موجود على العداد من أرقام داخل الإطار الأسود والإطار الأحمر ، وذلك للتأكيد والتحقيق ما بين ما ترجمته الكاميرا و ما بين ما سُجل باليد ، وذلك حتى يتم رفع كفاءة ترجمة كاميرا الموبايل لما تلتقطه من أرقام باللغة العربية ثم سيتم الاعتماد كلية على الكاميرا.

بتروميتر  

وحسب منشور على الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالبت الشركة المواطنين بتسجيل قراءة العداد خلال هذه الفترة، حتى لا تتراكم الفواتير ويتم احتساب قراءة عداد الشهر كمتوسط عن الاستهلاك ومن ثم مضاعفة القيمة في الفاتورة التالية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير في ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا، وذلك من خلال 12 طريقة مختلفة وهى:

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي   
1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالي:

http://petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

2. تطبيق الموبايل (الأندرويد فقط) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى:

‏http://petrotrade.com.eg/billing/app.aspx

3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـ BOS  أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة، مدينتى، العجوزة، الزاوية الحمراء، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر).

4. عن طريق تطبيق محفظة  فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر.

5. تطبيق موبايل ماي فوري.

6. تطبيق موبايل جوميا.

7. من خلال مكاتب البريد المصري.

8. من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري، مصاري، أمان،  بي، خدماتي، ضامن).

9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى:

‏https://www.petrotrade.com.eg/webSite/cairo.html

10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا  تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

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