محافظة الوادي الجديد تكرم الفائزين في مسابقات التميز الحكومي والمشاركين في ملتقى التمور

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حفل التكريم المقام باستاد الخارجة الرياضي، لتكريم الحاصلين على جائزة مصر للتميز الحكومي، والمساهمين في إنجاح الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور المصرية والذي استضافته المحافظة في الفترة من ١٦ وحتى ١٨ أكتوبر، وذلك بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمود فاروق مدير أمن المحافظة.

وخلال كلمته، هنّأ المحافظ الحضور مُعربًا عن فخره واعتزازه بما تحقق، ومُوجهًا الشكر لكافة من أسهم في هذا التميز.

وشمل الحفل أيضًا تكريم عددٍ من النماذج المشرفة، واختتم بالتقاط صورة تذكارية لأوائل الثانوية العامة والأزهرية.

كما تضمن الحفل فقراتٍ شعرية، وأغنيات وطنية لفرقة الموسيقى العربية.

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