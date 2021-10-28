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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الوادي الجديد: تطوير ورفع كفاءة ورش التكوين المهني

وكيل التضامن
وكيل التضامن

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة  الوادي الجديد، عن الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز التكوين المهني بمدينة الخارجة بتكلفة 2 مليون جنيه.

وقال محمد منير العديسي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية أنهت مشروع تطوير المركز من خلال رفع كفاءة الورش الحرفية بالمركز، والتي تشمل حرف “الدهانات – الأخشاب – ألوميتال - لحام – خراطة - كريتال”، على أن يفتتحها محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، الشهر المقبل، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في 3 أكتوبر من كل عام.

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وأضاف العديسي، أن المديرية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لفتح المركز أمام طلاب التعليم الفني، لتدريبهم بالمركز، بهدف تأهيلهم عمليًا لسوق العمل، حيث إن المحافظة لا يوجد بها تسرب من التعليم بعد أن كان إنشاء مراكز التكوين المهني في البداية لاستيعاب غير المتعلمين، وأنها أصبحت متاحة أمام جميع الطلاب لتعلم الحرف المختلفة، مما سينعكس إيجابيا على تنمية المجتمع ورفع معدلات الإنتاج وتحقيق عوائد مادية مرتفعة.

وأوضح أن المراكز تضم معدات خراطة وأعمال اللحام والكريتال لتدريب الطلاب، مما يؤهلهم لدخول سوق العمل وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة، بجانب تمكينهم من إقامة المشروعات الصغيرة بعد اكتسابهم للخبرات وتمكينهم من خوض سوق العمل لضمان نجاح المشروع.

الوادى الجديد التضامن المشروعات الصغيرة محافظة الوادى الجديد اجتماع الشهر المقبل مدينة الخارجة لورش تطوير ورفع كفاءة

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