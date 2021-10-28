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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد تحقق المركز الأول في مبادرة 100 مليون صحة لـ علاج الأمراض المزمنة

وكيل وزارة الصحه
وكيل وزارة الصحه

أعلنت  مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد،عن تحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة. 

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى الكشف الطبي والفحوصات لـ 102641 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حتى الآن.

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وأكد  وكيل وزارة الصحه ،  أنه تم تجاوز نسبة 100% في تنفيذ المبادرة نظرًا لوجود مواطنين من خارج المحافظة، ويجري الكشف عليهم وبالتالي تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرة الـ 100 %، كما أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي ثلاثة أشهر، ويجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة طوال أيام الأسبوع.

وأضاف محروس، أنه جرى إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبي للعلاج من الأمراض وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع تنفيذ المبادرة الرئاسية بتكثيف التطهير والتعقيم في أماكن المبادرة، وإلزام المشاركين فيها بارتداء الكمامات لحمايتهم من كورونا وللحد من انتشار الفيروس.

كانت محافظة الوادي الجديد، دشنت يوم الجمعة، 18 سبتمبر  2020، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.

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