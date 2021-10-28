مصرع طالبة صدمها قطار في أسيوط

لقيت طالبة بجامعة أسيوط مصرعها بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بالقرب من مزلقان النزالى بمركز القوصية بأسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية ، يفيد ورود بلاغ من النجدة بمصرع فتاة دهسها قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالقرب من مزلقان قرية نزالي.

علي الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " أسماء . ع . ف . ز " طالبة بجامعة أسيوط مقيمة قرية النزالى دائرة المركز.

ودلت التحريات الأولية انه أثناء محاولتها السكة الحديد دهسها قطار مما تسبب في وفاتها في الحال.

تم نقلها إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.