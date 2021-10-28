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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية يبحثان التعاون المشترك

البرلمان العربي
البرلمان العربي

بحث المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، خلال لقائه مع الأمين العام للبرلمان العربي المستشار كامل شعراوي، أوجه التنسيق والتعاون بين الجانبين، وذلك في إطار تحضير البرلمان العربي ،من خلال لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لعقد منتدى لدعم القطاع الخاص وبحث معوقات التجارة البينية بين الدول العربية، وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.


وقدم المستشار كامل شعراوي،خلال اللقاء، الشكر للدكتور ناصر القحطاني على التعاون المثمر والبناء مع البرلمان العربي ونقل تحيات رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وتقديرهم للدور المهم الذي تنهض به المنظمة العربية للتنمية الإدارية في المجال الإداري.
 

ومن جانبه، أشاد الدكتور ناصر القحطاني بالنشاط الملحوظ للبرلمان العربي علي مختلف الأصعدة وبما يحقق طموحات الشعب العربي.
 

وذكر بيان للبرلمان العربي اليوم /الخميس/أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين وبما يخدم الأهداف المشتركة في خدمة القضايا العربية.

 

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