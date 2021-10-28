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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أزهري: الجماعات الإسلامية المتشددة ابتعدت عن سماحة الإسلام وشوهت المفاهيم الصحيحة

الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بمشيخة الأزهر، إن بيان الفهم الصحيح للأحاديث النبوية ضرورة علمية، فكثيرا من الأحاديث فُهمت خطأ فخرجت عن معناها ومقصودها. 

كما بين الحجار، أن أسباب هذا الفهم الخاطئ والمنحرف إنما كان بسبب غياب الأدوات العلمية الضابطة لفهم النص النبوي من اللغة؛ كالنحو والصرف والبلاغة، وأيضا عدم معرفة قواعد علم الأصول التي من خلالها يفهم المرء الأدلة الشرعية وطريقة الاستنباط الصحيح للأحكام ومعرفة دلالات الألفاظ أيضا.
 

جاء ذلك خلال محاضرته، بعنوان "أحاديث الجهاد .. عرض وتحليل" ضمن الندوات الثقافية التي تقيمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر للطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة.
 

أوضح الدكتور الحجار، أن هناك بعض الآراء الشاذة قام المتطرفون بإحيائها لتوافق فهمهم السقيم بعيدا عن المنهج الوسطي الصحيح، وقد قام العلماء المتخصصون من علماء الأزهر بالرد على هذه الآراء وأوضحوا خطأ فهمهم.


وشدد الحجار على ضرورة التعلم على يد العلماء الربانيين المعروفين بالوسطية والاعتدال، بعيدا عن التشدد والجمود والانحراف في فهم النصوص الشرعية، محذرا من وقوع بعض الشباب فريسة للأفكار المتشددة؛ نظرا لعاطفتهم بعيدا عن التفكير العقلي المنضبط بضوابط العلم بمنهج وسطي معتدل.


ووجه الحجار نصيحة للمتدربين بأن تكون رسالة الأزهر الوسطية وقيم الإسلام الصحيحة المتمثلة في الرحمة والتعايش السلمي والبعد عن التطرف هي رسالتهم في تحصين الشباب ضد الأفكار المغلوطة التي يروج لها المتشددون من هذه التيارات الإرهابية.

الأزهر الوافدين التعايش السلمي مشيخة الأزهر فهم النصوص الشرعية أيمن الحجار الجماعات الإسلامية

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