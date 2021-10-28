عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آخر فرصة.. فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر صباح غد الجمعة إلكترونيا

جامعة الازهر
جامعة الازهر

 أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه حرصًا من الجامعة على مصلحة طلابها المستجدين، وتحقيقًا لرغباتهم تقرر إعادة فتح باب التحويل بين الكليات، وكذلك للطلبة الذين تخلفوا عن التقديم للتنسيق العام الجامعي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢م وفق القواعد المنظمة لذلك بدءًا من صباح غد الجمعة الموافق ٢٩ من أكتوبر حتى مساء يوم الأحد الموافق ٣١ من أكتوبر ٢٠٢١م. 


   وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه لا يمكن التحويل للكليات أو الشعب التي لها اختبارات قدرات، مضيفًا أن التحويل يكون من خلال الموقع الإلكتروني:
azu.edu.eg/azharsr

 

وقال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بمشيخة الأزهر، إن بيان الفهم الصحيح للأحاديث النبوية ضرورة علمية، فكثيرا من الأحاديث فُهمت خطأ فخرجت عن معناها ومقصودها. 

 

كما بين الحجار، أن أسباب هذا الفهم الخاطئ والمنحرف إنما كان بسبب غياب الأدوات العلمية الضابطة لفهم النص النبوي من اللغة؛ كالنحو والصرف والبلاغة، وأيضا عدم معرفة قواعد علم الأصول التي من خلالها يفهم المرء الأدلة الشرعية وطريقة الاستنباط الصحيح للأحكام ومعرفة دلالات الألفاظ أيضا.
 

جاء ذلك خلال محاضرته، بعنوان "أحاديث الجهاد .. عرض وتحليل" ضمن الندوات الثقافية التي تقيمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر للطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة.
 

أوضح الدكتور الحجار، أن هناك بعض الآراء الشاذة قام المتطرفون بإحيائها لتوافق فهمهم السقيم بعيدا عن المنهج الوسطي الصحيح، وقد قام العلماء المتخصصون من علماء الأزهر بالرد على هذه الآراء وأوضحوا خطأ فهمهم.


وشدد الحجار على ضرورة التعلم على يد العلماء الربانيين المعروفين بالوسطية والاعتدال، بعيدا عن التشدد والجمود والانحراف في فهم النصوص الشرعية، محذرا من وقوع بعض الشباب فريسة للأفكار المتشددة؛ نظرا لعاطفتهم بعيدا عن التفكير العقلي المنضبط بضوابط العلم بمنهج وسطي معتدل.


ووجه الحجار نصيحة للمتدربين بأن تكون رسالة الأزهر الوسطية وقيم الإسلام الصحيحة المتمثلة في الرحمة والتعايش السلمي والبعد عن التطرف هي رسالتهم في تحصين الشباب ضد الأفكار المغلوطة التي يروج لها المتشددون من هذه التيارات الإرهابية.

الأزهر فتح باب التحويل بمشيخة الأزهر المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أحاديث الجهاد الندوات الثقافية

ترشيحاتنا

السجن عام لسارق هاتف صحفى أعلى الطريق الدائرى بشبرا الخيمة

السجن وغرامة 100 ألف جنيه..عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون

بريطانيا ترفع أسماء جميع الدول المدرجة على قائمتها الحمراء الخاصة بكورونا

إغلاق 25% من سجون مصر العمومية.. كل ما تريد معرفته عن مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون.. صور

تحذير شديد اللهجة من الأوقاف بشأن صفحات التواصل الاجتماعي

بحضور 300 شخصية دولية .. الأقصر تجهز لـ مؤتمر عالمي |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

مدبولي مشيدًا بقرار الرئيس السيسي بإلغاء الطوارئ: يعكس استقرار مصر أمام العالم

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

قطعها حتت .. المؤبد لمحام وزوجته الثانية قتلا ابنته في العمرانية

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

رسميا .. تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام الجابون بتصفيات المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

بالذخيرة الحية|وزير الدفاع يشهد الإسقاط والإبرار الجوى والمقاتلات تدعم قتال القوات بالجيش الثالث الميدانى

فيديو

فيديوجراف.. إسلام برجر .. تصدر السوشيال ميديا بعدما كشفت خطيبته سره

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

حياتكم وممتلكاتكم مهددة.. إعصار إيطاليا يحيل شوارعها لأنهار وتحذيرات بالبقاء في المنازل

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ