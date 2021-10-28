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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسيوط: تراجع معدلات الإصابات بفيروس كورونا بسبب إقبال المواطنين على تلقي اللقاح

تلقى لقاح كورونا
تلقى لقاح كورونا

أكد الدكتور أحمد سيد موسى مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة في أسيوط، على تراجع معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمحافظة أسيوط خلال الفترة الحالية بسبب إقبال المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

 

وأشار موسى إلى أن محافظة أسيوط يوجد بجميع مستشفياتها الحكومية 60 حالة ما بين إيجابي واشتباه فيروس كورونا يتلقون العلاج ويعد هذا العدد انخفاضا ملحوظا على الفترة السابقة.

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وأضاف مدير مكافحة العدوى بمديرية الصحة بأسيوط أن وزارة الصحة وفرت جميع أنواع الطعوم بمختلف المستشفيات النوعية والمركزية والوحدات الصحية ونقاط التطعيم المتحركة لتطعيم المواطنين للحد من الإصابة بفيروس كورونا .

 

ونوه مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بأسيوط أن هناك إجراءات اتخذتها مديرية الصحة بعدم تقديم أي خدمات طبية إلا للأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا لمنع انتشار الفيروس وحث المواطنين على أهميته.

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