خالد ميري: إلغاء حالة الطوارئ قرار تاريخي وانطلاقة للجمهورية الجديدة.. فيديو

قال الإعلامي خالد ميري، إن الأمل هو من يجعلنا نستمر في استكمال مسيرة الحياة، وهو من يجعلنا من نتحمل المصاعب، ولدينا ثقة في أنه سنحقق كل شيء نحلم به.

وأضاف خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد” أول باب للأمل، هو قرار الرئيس السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ، معلقا "قرار تاريخي وانطلاقة للجمهورية الجديدة".

وتابع خالد ميري، أن مصر عرفت الطوارئ في عام 1914، استكمالا بنكسة 1967 مرورا بحرب أكتوبر واغتيال السادات والعمليات الإرهابية، حتى أحداث 2011 وما بعدها.

يشجع السياح

وأشار مقدم برنامج “كلمة السر” إلى أن إلغاء الطوارئ يشجع السياحة بأن تكون متواجدة وزيادة للاستثمارات في الدولة المصرية .