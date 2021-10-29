فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة



أعلن المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرج ، اليوم الخميس، أن الشركة تعتزم تغيير اسم المنصة الشهيرة إلى " ميتا "

وقال زوكربيرج خلال مؤتمر صحفي: "ابتداء من اليوم سيُطلق علينا اسم ميتا".



وكانت تقارير صحفية أفادت قبل أسبوع بأن شركة " فيسبوك " تعتزم تغيير اسمها للتعبير عن تركيزها على بناء مفهوم " الميتافيرس " (الأكوان المتعددة) للإشارة إلى طموحها للشهرة في مجالات أخرى غير التواصل الاجتماعي.

ومن المحتمل أن يكون هذا التغيير ذريعة للتخلص من المساءلات التي تتعرض لها الشركة، خاصة بعد محاولة منظمة مكافحة الاحتكار تفكيك الشركة إضافة إلى تراجع ثقة الجمهور بها بسبب تسريب إحدى الموظفات لوثائق مؤذية للشركة وإدلائها بشهادتها أمام الكونجرس.

وفيسبوك ليست أول شركة تغير اسمها بهدف التعبير عن طموحات جديدة، حيث أعادت جوجل تشكيل نفسها في عام 2015 تحت شركة "ألفابيت" القابضة بهدف إيصال فكرة للناس أن جوجل ليست مجرد محرك بحث.

وللمزيد حول التعرف على أخبار فيسبوك وتغير اسمه .. تابع الفيديو جراف التالي: