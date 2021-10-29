هل النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي؟

يعاني العديد من الأشخاص حول العالم من آلام المفاصل ، والتي يمكن أن تكون بطبيعتها من التهاب المفاصل ، ولا يمكن إجراء تقييم دقيق إلا من قبل الطبيب.

هناك دائمًا سؤال حول ما إذا كانت النساء أكثر عرضة لآلام التهاب المفاصل ، خاصة بعد انقطاع الطمث.

للإجابة على هذا السؤال ، يجب على المرء أولاً أن يفهم مفهوم هذه الحالة التنكسية ، خاصة تلك التي تظهر على أنها التهاب المفاصل الروماتويدي. يقول الدكتور كوشال مالهان ، مدير جراحة العظام واستبدال المفاصل في مستشفى فورتيس ، مولوند ، إن التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) يختلف عن التهاب المفاصل.



"في التهاب المفاصل الروماتويدي ، يحدث الالتهاب نتيجة تفاعل مناعي ذاتي. ثلاثة أضعاف عدد النساء المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي. أيضًا ، تميل النساء إلى أن يكونوا أصغر سنًا عند الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، وكما هو الحال مع هشاشة العظام ، فإن آلامهم تكون أسوأ من الرجال. يُعرف التهاب المفاصل الروماتويدي باسم "غاتيا" باللغة الهندية - وهو مرض مروع يمكن أن يشل حياة الشخص "، يشرح الطبيب.

ووفقًا له ، فإن التهاب المفاصل الروماتويدي يتميز بالتهاب المفاصل المزمن ، والذي يمكن أن يؤثر على ركبتك ويديك وأصابعك. قد يؤدي هذا الاضطراب أيضًا إلى تلف الجلد والعينين والرئتين والقلب والأوعية الدموية لدى بعض الأشخاص. يحدث اضطراب المناعة الذاتية عندما يهاجم جهاز المناعة عن طريق الخطأ أنسجة الجسم ، مما يؤدي إلى إتلاف بطانة المفاصل.

لماذا يؤثر على النساء أكثر؟

"أولاً - يُفترض أن جهاز المناعة الأنثوي أكثر قوة وتفاعلاً ؛ ومن ثم تصاب النساء بأمراض المناعة الذاتية بأعداد أكبر بكثير من الرجال. ثانيًا ، يبدو أن الهرمونات تؤثر على التهاب المفاصل الروماتويدي. تتغير مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون بشكل متكرر بسبب الحيض والحمل وحتى انقطاع الطمث. يقول الدكتور مالهان إن مثل هذه التغيرات الهرمونية قد تؤثر على مستوى بعض البروتينات في الدم ، مما يزيد من خطر الالتهاب.

العديد من النساء المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، اللائي يحملن ، يعانين من أعراض أقل أو لا يعانين من أي أعراض ، فقط ليجدن أنهن يعاودن الظهور بعد ولادة الطفل. من المعروف أن الرضاعة الطبيعية تقلل من المخاطر ؛ المرأة التي أرضعت رضاعة طبيعية لمدة عامين قللت من خطر الإصابة بهذه الحالة إلى النصف.