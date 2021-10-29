عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي؟

صدى البلد

يعاني العديد من الأشخاص حول العالم من آلام المفاصل ، والتي يمكن أن تكون بطبيعتها من التهاب المفاصل ، ولا يمكن إجراء تقييم دقيق إلا من قبل الطبيب.

 

 هناك دائمًا سؤال حول ما إذا كانت النساء أكثر عرضة لآلام التهاب المفاصل ، خاصة بعد انقطاع الطمث.

للإجابة على هذا السؤال ، يجب على المرء أولاً أن يفهم مفهوم هذه الحالة التنكسية ، خاصة تلك التي تظهر على أنها التهاب المفاصل الروماتويدي. يقول الدكتور كوشال مالهان ، مدير جراحة العظام واستبدال المفاصل في مستشفى فورتيس ، مولوند ، إن التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) يختلف عن التهاب المفاصل.


"في التهاب المفاصل الروماتويدي ، يحدث الالتهاب نتيجة تفاعل مناعي ذاتي. ثلاثة أضعاف عدد النساء المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي. أيضًا ، تميل النساء إلى أن يكونوا أصغر سنًا عند الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، وكما هو الحال مع هشاشة العظام ، فإن آلامهم تكون أسوأ من الرجال. يُعرف التهاب المفاصل الروماتويدي باسم "غاتيا" باللغة الهندية - وهو مرض مروع يمكن أن يشل حياة الشخص "، يشرح الطبيب.

ووفقًا له ، فإن التهاب المفاصل الروماتويدي يتميز بالتهاب المفاصل المزمن ، والذي يمكن أن يؤثر على ركبتك ويديك وأصابعك. قد يؤدي هذا الاضطراب أيضًا إلى تلف الجلد والعينين والرئتين والقلب والأوعية الدموية لدى بعض الأشخاص. يحدث اضطراب المناعة الذاتية عندما يهاجم جهاز المناعة عن طريق الخطأ أنسجة الجسم ، مما يؤدي إلى إتلاف بطانة المفاصل.

لماذا يؤثر على النساء أكثر؟

"أولاً - يُفترض أن جهاز المناعة الأنثوي أكثر قوة وتفاعلاً ؛ ومن ثم تصاب النساء بأمراض المناعة الذاتية بأعداد أكبر بكثير من الرجال. ثانيًا ، يبدو أن الهرمونات تؤثر على التهاب المفاصل الروماتويدي. تتغير مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون بشكل متكرر بسبب الحيض والحمل وحتى انقطاع الطمث. يقول الدكتور مالهان إن مثل هذه التغيرات الهرمونية قد تؤثر على مستوى بعض البروتينات في الدم ، مما يزيد من خطر الالتهاب.

العديد من النساء المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، اللائي يحملن ، يعانين من أعراض أقل أو لا يعانين من أي أعراض ، فقط ليجدن أنهن يعاودن الظهور بعد ولادة الطفل. من المعروف أن الرضاعة الطبيعية تقلل من المخاطر ؛ المرأة التي أرضعت رضاعة طبيعية لمدة عامين قللت من خطر الإصابة بهذه الحالة إلى النصف.

ألتهاب المفاصل مفاصل الهرمونات التهاب المفاصل الروماتويدي الام المفاصل

ترشيحاتنا

"مصطفي فهمي" يبرئ نفسه من تهمة التحيز للأهلي ويكشف عن بديل غالي وإمكانية تأجيل أمم افريقيا

تكريم هاني شنودة.. ندوة عن موسيقى الجاز بمصر.. حفل غنائي لنهى فكري مغنية موسيقى الجاز.. تفاصيل أول أيام مهرجان القاهرة الدولي للجاز

تسلا S Plaid .. سيارة كهربائية خارقة تحقق أرقاماً قياسية مذهلة

أمريكا تضيق الخناق على هواوي وزد تي آي

رئيس شركة تذكرتي يكشف عن سيستم الحصول على تذاكر مباريات الدوري

مصطفى مراد : فرنسا تتجاهل تألق محمد صلاح لضمان تتويج بنزيمة بلقب أفضل لاعب في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

ماذا لو انهار السد الإثيوبي؟ متحدث الري يبشر الجميع بخطة مصرية |فيديو

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

بالصوت والصورة .. مرتضى منصور يرد على شائعة وفاته إثر أزمة قلبية

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

رئيس الوزراء يصدر قرارا بقيام وزير التعليم العالي بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

فيديو

فيديو جراف.. حافظ القرآن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالطفل المعجزة أحمد تامر

فيديوجراف.. سوبر ماما.. أم تنقذ ابنها من الموت صعقا بالكهرباء

سقط في اتجاه القبلة.. وفاة رجل أثناء رفع أذان الفجر بالمنوفية |فيديو جراف

بعد تطليقه للبنانية فاتن موسى غيابيا.. نساء في حياة مصطفى فهمي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

اﻟﻤﺰﻳﺪ