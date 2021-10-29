بسبب المنشطات .. البنك الأهلي يكشف كواليس إيقاف كريم بامبو

أعلن كريم حسن شحاتة مدير الكرة في البنك الأهلي، تلقي ناديه إخطارا بإيقاف لاعب الفريق كريم بامبو بسبب تناوله مادة محظورة تندرج تحت بند المنشطات.

وتحدث كريم حسن شحاتة لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "ما حدث مع كريم بامبو خطأ غير مقصود تناول اللاعب أحد الأدوية للتخسيس التي تساعد على زيادة نسبة حرق الدهون وكان بها مادة منشطة محظورة وهو لم يكن يعرف ذلك".

وشدد على أنها "هي ليست مادة منشطة بل محظورة فقط، وأجرى فحص بعد إحدى المباريات وبالتالي تم إيقافه ولا نعرف مدة إيقافه وحصلنا على الإخطار بإيقافه".

وأتم: "اللاعب خضع لجلسة تحقيق ليُعرف منها سبب حصوله على ذلك الدواء وهو قال الحقيقة".