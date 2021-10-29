هل تناول الشاي باللبن أمر غير صحيح.. متخصص يوضح

قال الدكتور محمد الحوفى أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، إن خلط المواطن أكثر من أكلة، مع بعض، يسبب مشكلات فى الجسم منها خمول، وعصر هضم.



وأضاف أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن بعض المواطنين تخلط الملوخية على الأرز، و الفول على الطعمية، ويعتقدون ذلك أمر صحيح.



ولفت إلى أن كل أكلة يجب أن تأخذ بمفردها حتى يتم استطعامها، ولذلك ننصح بتناول كل أكلة بمفردها، تجنبًا من مشكلات الهضم.



وأشار إلى أن هناك بعض المواطنين تقوم بخلط الشاي على اللبن، و البعض يقوم أن هذا أمر غير صحيح، ولكن نؤكد أن خلط الشاي باللبن يقلل من حموضة المعدة.



وأوضح أنه يطالب المواطنين بتناول الوجبات و المشروبات التى تفيد الجسم.