6 أنواع شامبو تعالج القشرة نهائيا

يعاني الرجال والفتيات من زيادة القشرة عند قدوم الشتاء حيث لاتقف عند تدمير مظهر الشعر بل تتسبب في تلفه وتساقطه .

نعرض لكم طرق علاج القشرة نهائيا وفقا لما جاء في موقع “ mayoclinic”.

يلعب اختيار الشامبو دور كبير فى علاج القشرة لذا نعرض لكم اهم انواع الشامبو التى تساعد فى علاج القشرة وفقا للمواد الفعالة الموجودة فيها.

شامبو بيريثيون الزنك

شامبو بيريثيون الزنك مثل ديرمازينك ، هيد آند شولدرز ، وغيرها تحتوي هذه على عامل بيريثيون الزنك المضاد للبكتيريا والفطريات المسببة لـ القشرة.



شامبو القطران

يحتوي عادة على نيوتروجينا تي / جل ،و شامبو فروة الرأس 18 قطران الفحم حيث يعمل قطران الفحم على إبطاء سرعة موت خلايا الجلد على فروة رأسك وتقشرها، إذا كان شعرك فاتح اللون ، فقد يتسبب هذا النوع من الشامبو في تغير لونه ويمكن أن يجعل فروة الرأس أكثر حساسية لأشعة الشمس.

شامبو الساليسيليك

مثل شامبو علاج جيسون للقشرة ، بيكر بي آند إس ، وغيرها، وتساعد هذه المنتجات في القضاء على التحجيم.



شامبو كبريتيد السيلينيوم

مثل يد أند شولدرز إنتنسيف ، سيلسون بلو ، وغيرهما حيث تحتوي هذه على عامل مضاد للفطريات، واستخدم هذه المنتجات حسب التوجيهات واشطفها جيدًا بعد غسل الشعر بالشامبو ، لأنها قد تغير لون الشعر وفروة الرأس.



شامبو كيتوكونازول

نيزورال مضاد للقشرة ويهدف هذا الشامبو إلى قتل الفطريات المسببة للقشرة التي تعيش على فروة رأسك.



شامبو فلوسينولون

(Capex ، Derma-Smoothe / FS ، وغيرها و تحتوي هذه المنتجات على كورتيكوستيرويد للمساعدة في السيطرة على الحكة والتقشر والتهيج.



تعليمات استخدام الشامبو للقشرة

إذا كان أحد أنواع الشامبو يعمل لفترة ثم بدا أنه فقد فعاليته، فحاول التبديل بين نوعين من أنواع الشامبوالمخصصة لعلاج القشرة ، وبمجرد السيطرة على قشرة الرأس ، حاول استخدام الشامبو العلاجي بشكل أقل للصيانة والوقاية.

اقرأ واتبع التعليمات الموجودة على كل زجاجة شامبو تجربها ويجب ترك بعض المنتجات لبضع دقائق ، بينما يحتاج البعض الآخر إلى الشطف بسرعة.

إذا كنت تستخدم الشامبو العلاجي بانتظام لعدة أسابيع ولا تزال تعاني من القشرة فتحدث إلى طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية، قد تحتاج إلى شامبو قوي بوصفة طبية أو غسول ستيرويد.

