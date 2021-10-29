خطيب الأزهر : انعدام الأمن والأمان يفقد المسلم الشعور بالحياة.. فيديو

قال الشيخ أسامة الحديدي، خطيب الجمعة من الجامع الأزهر الشريف: إن الإنسان يحسن جميع العلاقات بينه وبين الناس وبين ربه عز وجل ، إذا تحقق له الأمن والأمان.



وأضاف خطيب الجامع الأزهر، خلال خطبة الجمعة، أنه إذا لم يتحقق الأمن والأمان للإنسان فإنه يصير مضطربا هائما على وجهه في هذه الحياة، فلا ينعم بعيش ولا حياة ولا عبادة.

وأشار إلى أن الله تعالى لما بين أجل النعم التي امتن بها على العباد بل وأصحاب النبي الكريم، قال في كتابه العزيز "إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ" وكذلك قوله تعالى "إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ".

وأكد أن نعمة الأمن والأمان من أعظم النعم التي يتجلى الله بها على عباده، ونبينا الكريم عندما أراد تحقيق الأمن والأمان في أمته، أسس لها على ركائز كبرى ، فأمر بإفشاء السلام بين الناس.

واستشهد خطيب الجامع الأزهر، بقول النبي لما قدم إلى المدينة المنورة "أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام".