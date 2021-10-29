زين كرزون تحث متابعيها على فعل الأعمال الخيرية

تحرص نجمة السوشيال ميديا البلوجر الأردنية زين كرزون شقيقة الفنانة ديانا كرزون، على الأعمال الخيرية، كثيراً خلال الفترة الحالية، وتحث الجميع على فعل الخير ومساعدة المحتاجين.

وأعربت زين كرزون، عن سعادتها البالغة للمشاركة في الأعمال الخيرية، وزيارة دار الأيتام وإدخال الفرحة عليهم، والمستشفيات ودعم مرضى السرطان، مؤكدة أنها كانت دائما تحرص على فعل الخير سراً، ولكنها قررت أن تشجع متابعيها على ذلك الفعل الجيد.

حيث أن شقيقة الفنانة ديانا كرزون، لها جمهور كبير يتابعها على السوشيال ميديا، ويتفاعل دائماً مع ما تنشره، لذلك قررت أن توجههم لفعل الخير مثلها.

وتعتبر زين كرزون من أشهر الشخصيات الأردنية في السوشيال ميديا، وخصوصاً عبر حسابها الخاص على سناب شات، حيث أنها تتميز بالشخصية الجميلة الخلوقة والمهذبة.

جدير بالذكر أن زين كرزون أطلقت منذ عدة أشهر مجموعتها الأولى بعالم الجمال، بعد 6 سنوات تواجد على ساحة مواقع التواصل، حتى تخطى عدد متابعيها المليون ونصف الآن.

وفي بداية الأمر قد نالت زين كرزون شهرتها من أختها المطربة ديانا كرزون، إلا أن زين استطاعت بعد ذلك أن تضع بصمتها الخاصة في عالم التدوين، حتى أصبحت من الشخصيات المُلهمة في هذا العالم.

بدأت زين العمل الفني في المسرح، ثم عملت في وزارة الثقافة في الفرقة الوطنية، ثم فازت بلقب ملكة جمال الأردن، ثم تيمش، ثم ناضلت من أجل تجربة تقديم البرامج على القناة "DOS"، على سبيل المثال، عندما انتقلت إلى القناة المصرية "النهار" من خلال برنامج "نموذج آخر" يخبر عن كل ما يتعلق بـ حياة صحية، من حيث الصحة والجمال والرياضة، وهي تحتوي على عدة فقرات، حيث تقوم على فقرة عن الموضة والصحة وكل ما يتعلق بالمرأة الحديثة.

وعلى نفس القناة، قدمت برنامج "زين فورمد"، الذي تم عرضه في رمضان، وتحدث عن الأكل الصحي في شهر رمضان، وتحدث أيضًا عن حول كيفية استخدام الملابس القديمة.

