المهن السينمائية تعلق على اختيار فيلم سعاد في ترشيحات أوسكار 2021

أعلنت نقابة المهن السينمائية عير صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اختيار فيلم سعاد ليمثل مصر في مسابقة أوسكار 2021.

وكتبت الصفحة الرسمية :" رسميًا فيلم سعاد يمثل مصر في مسابقة أوسكار 2021، سيناريو: أيتن أمين ومحمود عزت، إخراج: أيتن أمين، إنتاج: سامح عواض، درة بوشوشة، محمد حفظي ومارك لطفي".

استقرت لجنة اختيار الفيلم المصري المشارك في مسابقة الأوسكار، على اختيار فيلم “سعاد” للمخرجة اَيتن أمين، لتمثيل مصر في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

اختير الفيلم بإجمالي 13 صوتا، وصوّت ثمانية لفيلم “كباتن الزعتري”، بينما امتنع 9 من أعضاء اللجنة عن التصويت.

وأوضح مصدر عن ترشيح فيلم “سعاد” رغم أنه لم يعرض تجاريا، أن قواعد الترشح قد تغيرت مؤخرا، حيث تم تعديل التواريخ الخاصة بالتقديم، وبالتالي أصبحت الأفلام التي ستعرض حتى آخر ديسمبر قابلة للترشح، بعد تأكيد التوزيع نزولها قبل نهاية العام.

أيضا فيلم “عاش يا كابتن” كان ضمن الأفلام المنافسة ولكن قبل التصويت بفترة قصيرة، أخبرت المخرجة مي زايد اللجنة أن الفيلم شارك العام الماضي في تصفيات متعلقة بالأفلام الوثائقية التي يمكن أن تنافس في جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي، وبالتالي لن يكون له الحق في المشاركة هذا العام، فتم استبعاده وإعادة المداولات مرة أخرى حتى تم إعلان النتيجة بترشيح فيلم “سعاد”.

يعد فيلم “سعاد” ثاني تجربة روائية طويلة للمخرجة أيتن أمين بعد فيلم فيلا 69، الذي عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان أبو ظبي السينمائي، وهو أيضا أول سيناريو فيلم لكاتب محمود عزت.

الفيلم شارك في إنتاجه المنتجة التونسية درة بوشوشة، إلى جانب مارك لطفي ومحمد حفظي.