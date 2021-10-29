عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المهن السينمائية تعلق على اختيار فيلم سعاد في ترشيحات أوسكار 2021

صدى البلد

أعلنت نقابة المهن السينمائية  عير صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اختيار  فيلم  سعاد ليمثل مصر في مسابقة أوسكار 2021.

وكتبت الصفحة الرسمية :" رسميًا فيلم سعاد يمثل مصر في  مسابقة أوسكار 2021، سيناريو: أيتن أمين ومحمود عزت، إخراج: أيتن أمين، إنتاج: سامح عواض، درة بوشوشة، محمد حفظي ومارك لطفي".

استقرت لجنة اختيار الفيلم المصري المشارك في مسابقة الأوسكار، على اختيار فيلم “سعاد” للمخرجة اَيتن أمين، لتمثيل مصر في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

اختير الفيلم بإجمالي 13 صوتا، وصوّت ثمانية لفيلم “كباتن الزعتري”، بينما امتنع 9 من أعضاء اللجنة عن التصويت.

اختيار فاطمة البنوي عضوة في أول جمعية مهنية للمسرح والفنون  بالسعودية

وأوضح مصدر عن ترشيح فيلم “سعاد” رغم أنه لم يعرض تجاريا، أن قواعد الترشح قد تغيرت مؤخرا، حيث تم تعديل التواريخ الخاصة بالتقديم، وبالتالي أصبحت الأفلام التي ستعرض حتى آخر ديسمبر قابلة للترشح، بعد تأكيد التوزيع نزولها قبل نهاية العام.

أيضا فيلم “عاش يا كابتن” كان ضمن الأفلام المنافسة ولكن قبل التصويت بفترة قصيرة، أخبرت المخرجة مي زايد اللجنة أن الفيلم شارك العام الماضي في تصفيات متعلقة بالأفلام الوثائقية التي يمكن أن تنافس في جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي، وبالتالي لن يكون له الحق في المشاركة هذا العام، فتم استبعاده وإعادة المداولات مرة أخرى حتى تم إعلان النتيجة بترشيح فيلم “سعاد”.

يعد فيلم “سعاد” ثاني تجربة روائية طويلة للمخرجة أيتن أمين بعد فيلم فيلا 69، الذي عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان أبو ظبي السينمائي، وهو أيضا أول سيناريو فيلم لكاتب محمود عزت.

الفيلم شارك في إنتاجه المنتجة التونسية درة بوشوشة، إلى جانب مارك لطفي ومحمد حفظي.

نقابة المهن السينمائية سعاد موقع التواصل الاجتماعي أيتن أمين محمود عزت

موضوعات متعلقة

أحمد الجندي مخرجا للجزء السادس لـ الكبير أوي بديلا لـ هشام فتحي

نيللي كريم تغادر دبي إلى تونس لتكريمها في مهرجان قرطاج.. خاص

دينا فؤاد: أسير بخطوات ناجحة في الدراما ولا أهتم بشائعات زواجي أو طلاقي.. حوار

ردود الفعل عظيمة.. وفاء عامر تعلق على نجاح إن كبر ابنك "خاص"

مصر عظيمة.. أشرف زكي يعلق على قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ

دينا الشربيني ترد على "رسالة" عمرو دياب: فلتت مني

عينى بتحرقني.. "حلب البقرة" يضع كارمن لبس في موقف محرج

تكريم سهير المرشدي في مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام.. صور

ترشيحاتنا

خطأ شائع يرتكبه البعض في حق الميت بعد دفنه .. الإفتاء توضح

عالجته 3 سنوات وقتلها حرقا بالسجائر..عقوبة مريض نفسي أنهى حياة شقيقته

ميرسي "تاو".. عشاق الشياطين الحمر يحتفلون بأسد جنوب إفريقيا وسر الرقصة السحرية.. صور

بعد زيادة إصابات كورونا 70%.. هذه الدولة تجبر المواطنين على ارتداء الكمامات

خطيب المسجد الحرام: للأم ثلاثة أضعاف ما للأب في حسن المعاشرة والصحبة

لماذا الوالد أوسط أبواب الجنة ؟.. خطيب المسجد الحرام: لـ 6 أسباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه.. ورهبة رحيل أكرم توفيق

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

الجميع يعلم تاريخي.. رضا عبد العال يوضح حقيقة مفاوضات برشلونة لخلافة كومان

خلال الأحداث الأخيرة.. الجيش السوداني يعلن سقوط قتيل وإصابة 58 من أفراده

اكتشاف صادم.. علماء يتوصلون لـ عالم مخفي جديد في باطن الأرض

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرومانسية في حياة عميد الأدب العربي.. طه حسين وزوجته: ما بيننا يفوق الحب

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

فيديو

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ