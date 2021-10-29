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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشاف عقار جديد يمنع فيروس كورونا من التكاثر

علاج جديد يمنع فيروس
علاج جديد يمنع فيروس كورونا من التكاثر ومهاجمة الخلايا

اكتشف مجموعة من الباحثون، علاجا جديدا باسم ريكفري لتحييد فيروس كورونا لدى المصابين به، ويعتمد على حقن أجسام مضادة في الوريد وتفعيل استجابة الجسم ضد الفيروس.

 

علاج جديد يمنع فيروس كورونا من التكاثر ومهاجمة الخلايا

 

وبالرغم من ارتفاع سعر العلاج الجديد، إلى أن الباحثين اثبتوا بالنتائج أن هذا العلاج الجديد يعتمد على حقن أجسام مضادة في الوريد لتحييد الفيروس، بدلا من تثبيط استجابة الجسم له.
 

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وتشير نتائج التجربة على العلاج الجديد التي يعرف باسم "ريكفري"، إلى أن العلاج الجديد قد يساعد واحدا من كل ثلاثة أشخاص يعانون من إصابة حادة بعدوى فيروس كورونا كوفيد، يتلقون الرعاية في المستشفى.

وأفاد الباحثون، أنه يتعين على المرضى، الذين لا تستطيع أجسامهم بالفعل تكوين أي أجسام مضادة لمكافحة فيروس كورونا، الحصول على العلاج، الذي تصل تكلفته إلى ما بين 1000 إلى 2000 جنيه إسترليني.

وقالت كيمبرلي فيذرستون، 37 عاما، إحدى أولئك الذين حصلوا على العلاج أثناء التجربة: "أشعر بأنني محظوظة جدا نظرا لتنفيذ التجربة في الوقت الذي نُقلت فيه إلى المستشفى بسبب إصابتي بعدوى فيروس كورونا كوفيد-19، ولأنني تمكنت من الحصول على هذا العلاج الرائد" .
 

ويعتمد العلاج الجديد على حقن الأجسام المضادة أحادية النسيلة، الذي تنتجه شركة "ريغينورون"، مما يمنع الفيروس من إصابة الخلايا والتكاثر، واعتمدت نتائج التجربة على مراجعة بيانات 10 آلاف مريض في مستشفى بريطاني.

 

علاج جديد يمنع فيروس كورونا من التكاثر ومهاجمة الخلايا



ووجد الباحثون، أن العلاج الجديد يمكن أن يقلل بشكل كبير من: خطر الوفاة، وطول فترة البقاء في المستشفى، (أربعة أيام في المتوسط)، واحتمال اللجوء إلى التنفس الاصطناعي.

وقال مارتن لاندراي، باحث بارز مشارك في التجربة: "إعطاء المرضى هذا المزيج من اثنين من الأجسام المضادة عن طريق الحقن في الوريد يؤدي في الحقيقة إلى تقليل احتمال الوفاة بواقع الخمس".

 

وأضاف لاندراي: "ما توصلنا إليه حتى الآن هو أنه بإمكاننا استخدام علاج مضاد للفيروسات، في هذه الحالة هي تلك الأجسام المضادة، مع مرضى يواجهون احتمال الوفاة دون علاج، بواقع حالة من كل ثلاث حالات، ويمكن تقليل هذا الخطر لديهم".

وأعطى الباحثون العلاج لمرضى فيروس كورونا كوفيد المصابين إصابة شديدة، بالإضافة إلى عقار "ديكساميثازون" المضاد للالتهابات، الذي ينتمي إلى عائلة الستيرويدات، والذي يقلل خطر الوفاة بنسبة تصل إلى الثُلث.

وقال السير بيتر هوربي، كبير الباحثين وأحد الذين علقوا على هذه التجربة، إن هناك قدرا كبيرا من الشك في ما إذا كانت علاجات الأجسام المضادة تمثل النهج الصحيح، في ظل وجود بعض الدراسات الأخرى التي تتحدث عن عدم الفائدة منها.

ولكن يأمل الباحثون، أن العلاج بالأجسام المضادة المستخدم في تجربة "ريكفري"، يحتوي على جرعات كبيرة من اثنين من الأجسام المضادة المحددة، المصنوعة في المختبر، والتي تعتبر جيدة في الالتصاق بالفيروس الوبائي.

وأشار السير بيتر: "إنه لأمر رائع أن نعلم أنه حتى في حالة الإصابة بمرض كوفيد-19 في المراحل المتقدمة، فإن استهداف الفيروس يمكن أن يقلل وفاة المرضى الذين فشلوا في تكوين استجابة بالأجسام المضادة بصورة ذاتية".

فيروس كورونا ريكفري مهاجمة الخلايا تحييد الفيروس مكافحة فيروس كورونا

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