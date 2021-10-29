رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المنتظرة في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة والتي تشير إلى سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة تكون رعدية أحياناً، وذلك بناءً على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كلف رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار.

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في هذا الصدد شهد حى المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود مواصلة الجهود لتنفيذ أعمال رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة بنطاق الحي وذلك بالتعاون مع وحدة تطوير العشوائيات، وشركة الصرف الصحي وذلك لحل مشكلة الصرف الصحي بشارع ١٥، والأنوار المحمدية وتحرير محضر تنسيقي بين الجهات المعنية.

هذا وقد تم البدء في أعمال مشروع الصرف الصحي بالجزيرة الخضراء والهادف الي تطوير منظومة الصرف الصحي، بتحويل وربط صرف شارع ١٥ والأنوار المحمدية الي محطة الجزيرة الخضراء، كما تم متابعة آخر مستجدات مشروع الصرف الصحي الخاص بإحلال خط ٦٠٠ مم الممتد من محطة صرف رقم ٦ والكائنة بشارع محمد نجيب مرورا بشارع ابن سلامة وشارع مصطفي كامل وشارع الإمام الشافعي نهاية بمحطة صرف رقم ١١.

وشهد حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسه سحر شعبان متابعة أعمال تطهير شنايش المطر والمطابق بنطاق حي غرب ومدي جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء، حيث قامت المتابعة الميدانية ومسئول المرافق بالحي بمتابعه قيام صرف صحي غرب باستكمال أعمال تطهير الشنايش والمطابق، كما تم تطهير شنايش ومطابق شوارع النقل العام بمنطقة المنشية الجديدة ، الخديوي ، أمام قسم مينا البصل وتم الوقوف على مدي جاهزيتها استعدادا لموسم الأمطار وجاري استكمال أعمال تطهير الشنايش بنطاق الحي.

وفي حي وسط الإسكندرية برئاسة رجب النقيدى تابع المختصون تطهير ٢٢ مطبق و٤٥ شنيشة بشوارع الحي وتم مراجعة أماكن حدوث التجمعات؛ كما قامت لجنة تطهير الشنايش المشكلة بالحي بمتابعة تطهير الشانيش والمطابق التي تتم بمعرفة منطقة وسط للصرف الصحي ، حيث تم إعادة تطهير مطابق وشنايش شوارع : اليخت من فواد ، المسجد الأقصى من الزهور، مساكن طوسون، حسين كامل مرسي بالابراهمية، الكهرمان بالحضرة القبلية، زين العابدين بمحرم بك ، وشارع الفولي بالعطارين، والقرية السابعة بابيس ،وجاري المتابعة اليومية مع شركة الصرف الصحي .

وكثف حي العجمي برئاسة السيد موسي أعمال تطهير المطابق بشارع إسكندرية مطروح بالسيارة الخاصة بشفط الرواسب من الحملة الميكانيكية بحى العجمى وذلك بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى استعدادا لفصل الشتاء .

وشدد اللواء الشريف علي رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة إجراء محاكاة في نطاق كل حي وخاصة الأماكن الساخنة التي تتراكم فيها الأمطار للتأكد من درجة الاستعداد.