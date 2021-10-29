بايدن يعترف: ما قمنا به تجاه فرنسا يفتقر إلى اللباقة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية تجاه فرنسا "افتقر إلى اللباقة"، مشيرا إلى أن باريس أقدم حلفاء الولايات المتحدة وأكثرها وفاء لها.

والتقى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن الجمعة، في سفارة فرنسا لدى الفاتيكان بالعاصمة الإيطالية روما في أول لقاء بينهما منذ أزمة الغواصات

قال ماكرون بعد استقباله جو بايدن في فيلا بونابرت "علينا ان ننظر إلى المستقبل"، مشيداً بما وصفه بـ"قرارات ملموسة" تعيد "الثقة" بين فرنسا والولايات المتحدة.

وتابع ماكرون "علينا أن نكون واثقين أن الوضعية التي سببتها قضية الغواصات لن تتكرر في المستقبل".

وصرح بايدن خلال لقاء مع ماكرون "ليس لدينا حليف أكثر وثوقا من فرنسا"، مضيفا "هناك إحساس بالالتزام إزاء فرنسا لأن هذا البلد هو قيمة مضافة في كل مكان".

وأضاف ماكرون "نسق مع واشنطن بشأن مكافحة الإرهاب في إفريقيا"، مؤكدا اهتمام فرنسا بتعزيز التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة.

وتشهد العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة أزمة دبلوماسية بعد الإعلان في سبتمبر عن شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ما أدى إلى فسخ عقد ضخم لشراء أستراليا غواصات فرنسية، لتحصل بدلا منها على غواصات نووية أمريكية.