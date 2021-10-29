عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

احمد زاهر
احمد زاهر

أعلن الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن منحه الإقامة الذهبية من دولة الإمارات. 


ونشر أحمد زاهر عددًا من الصور وكتب قائلاً: "جزيل الشكر لحكومة أبوظبي و قيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير والإمتنان لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم، أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعباً".


وينتظر أحمد زاهر عرض فيلمه الجديد "فارس" بطولة حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد زاهر حكاية "كدبة كبيرة"من مسلسل ورا كل باب، ويجسد  ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين.

وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

احمد زاهر الإقامة الذهبية الامارات احمد زاهر انستجرام دولة الامارات

ترشيحاتنا

حدث افتراضي.. تفاصيل الإعلان عن أفضل 10 كتب لعام 2021

أسباب ضيق الرزق .. أمر عظيم نهت عنه الإفتاء| فيديو

كادت تلقيها في القمامة.. مسنة تكتشف ماسة نادرة قيمتها بالملايين

دراسة : بخاخات الستيرويد الأنفية تحمي من عدوى فيروس كورونا 22%

حقوق عين شمس تعلن تعليمات مهمة لـ طلاب الشعب الثلاث بشأن المصروفات

جديد في مصر .. سيتروين تطرح نسختها C4 موديل 2022| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا بخير.. أشرف زكي يكشف سبب إصابته بفقدان ذاكرة في مهرجان الجونة "خاص"

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

السعودية تطرد السفير اللبناني بعد تصريحات جورج قرداحي

دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجا .. مصطفى مدبولي: الدولة تدرس تدابير خفض الدعم على رغيف الخبز

أفية فيلم وقفة رجالة يضع بيومي فؤاد في أزمة مع السعوديين و تركي آل الشيخ.. التفاصيل الكاملة

علماء فلك يحذرون من عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا .. تفاصيل

مدبولي: رفع حالة الطوارئ يعكس حالة الاستقرار بالبلاد ونجاح الحرب على الإرهاب

كقصص الخيال.. تفاصيل عجيبة في جريمة قتل مليارديرة ومساعدها المصري بـ مونت كارلو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"زهرة سوريا".. من هي شرارة الانطلاقة لليوم العالمي لضحايا الشرف؟

ميرسي "تاو".. عشاق الشياطين الحمر يحتفلون بأسد جنوب إفريقيا وسر الرقصة السحرية.. صور

الرومانسية في حياة عميد الأدب العربي.. طه حسين وزوجته: ما بيننا يفوق الحب

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

فيديو

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ