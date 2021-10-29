جديد في مصر .. سيتروين تطرح نسختها C4 موديل 2022| تفاصيل

تواصل شركة سيتروين الفرنسية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري للسيارات عبر نسخة جديدة ستحمل لقب C4 موديل 2022، والتي تنتمي هذه السيارة إلى فئة الكروس اوفر، وجاء ذلك بعد الاعلان عن احدث الاصدارت ايضا المقدمة من فئة الهاتشباك وهي النسخة C3.

مواصفات السيارة سيتروين C4 الجديدة موديل 2022

تضم السيارة سيتروين C4 الجديدة موديل 2022 حزمة من مواصفات الحماية والامان وتشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS والتي تصل إلى 6 وسائد حماية، مع مستشعرات ركن أمامية وخلفية لسهولة الاصطفاف بالسيارة، وكاميرا 360 درجة، ومثبت سرعة، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، بالاضافة إلى خاصية رصد النقاط العمياء، والمحافظة على المسارات.

وتستمد السيارة سيتروين C4 الجديدة موديل 2022 قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سليندر، سعة 1200 سي سي "تيربو"، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 155 حصانا، وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.2 ثانية.

بينما ترتكز سيتروين C4 الجديدة موديل 2022 على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 16 و 18 بوصة، مع 7 خيارات من ناحية لون الطلاء الخارجي، بالاضافة إلى 4 اختيارات للون الداخلي، كما تأتي بقياسات هيكلية بلغت 4.36 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.83 متر، وبارتفاع يقدر بـ 1.53 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 380 لتر.

أسعار السيارة سيتروين C4 الجديدة موديل 2022

الفئة الأولى سيتروين C4 FEEL موديل 2022 بسعر 409.900 جنيه.

الفئة الثانية سيتروين C4 SHINE موديل 2022 بسعر 459.900 جنيه.