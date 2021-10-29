جوجل تتيح إزالة صور "القُصّر" من سجل البحث.. وإليك كيفية تفعيلها

وضعت شركة Google جوجل الأمريكية سياسة جديدة لحماية الأطفال والمراهقين، حيث ستتيح للمستخدمين الذين هم دون سن 18 عاما إزالة الصور الخاصة بهم والموجودة على نتائج بحث الشركة.



وبحسب موقع إذاعة NPR الأمريكية فإن جوجل قد حثت الأطفال والمراهقين والآباء على طلب إزالة صورهم من نتائج بحث الشركة، خاصةً عندما تكون صورهم متاحة بشكل غير متوقع على الإنترنت.



وتأتي هذه السياسة في أعقاب إعلان جوجل في شهر أغسطس الماضي أنها ستتخذ عددًا من الخطوات التي تهدف إلى حماية خصوصية القاصرين وصحتهم العقلية ، مما يمنحهم مزيدًا من التحكم في كيفية ظهورهم على الإنترنت.

وقالت جوجل إن الأطفال والمراهقين القصر تحت 18 عاما يمكنهم حذف صورهم من على نتائج بحث الشركة من خلال :



ملء نموذج للمطالبة بإزالة الصور



وفقا جوجل فإن عملية إخراج صورة المستخدمين القصر من نتائج البحث تبدأ بملء نموذج يطلب عنوان URL للصورة المستهدفة، ويسأل النموذج أيضًا عن عنوان URL لصفحة بحث جوجل المستخدمة للعثور على الصورة ومصطلحات البحث التي تم استخدامها، وستقوم الشركة بعد ذلك بتقييم طلب الإزالة.

و أكدت شركة جوجل على أنه قد ينتهي الطلب بتنقية الصور الإشكالية من أدوات بحث جوجل ، ومن المهم ملاحظة أن إزالة صورة من نتائج جوجل لا تزيلها من الإنترنت.



وتأتي التغييرات الجديدة التي تقوم ها جوجل لحماية القصر بعد أن واجهت شركات التكنولوجيا انتقادات شديدة لسياساتها تجاه الأطفال ، الذين يواجهون احتمال مشاركة أي لحظة في حياتهم وحفظها عبر الإنترنت ، بغض النظر عن سلامتهم النفسية.



وكانت واجهت جوجل ضغوطًا لحماية الأطفال والخصوصية ففي عام 2019 ، أدت الادعاءات القائلة بأن YouTube التابع لشركة جوجل ، بجمع معلومات شخصية من الأطفال دون معرفة والديهم أو موافقتهم ، إلى دفع الشركة لتسوية قدرها 170 مليون دولار للجهات التنظيمية الحكومية والفدرالية.

