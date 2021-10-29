تعرف على موعد طرح فيلم قمر 14

قرر صناع فيلم "قمر ١٤" بعد ردود الأفعال الإيجابية أثناء عرضه بمهرجان الجونة السينمائي طرح الفيلم بدور العرض السينمائية للجمهور يوم "٢٩" ديسمبر المقبل .

"قمر ١٤" بطولة عدد كبير من النجوم خالد النبوي وغاده عادل وياسمين رئيس واحمد الفيشاوي وشيرين رضا واحمد مالك ومي الغيطي و أحمد حاتم واسماء ابو اليزيد و خالد انور و غيرهم وتأليف محمود زهران وانتاج احمد السبكي واخراج هادي الباجوري وبمجرد عرضه بمهرجان الجونه لاقي نجاحا كبيرا و ردود افعالا ايجابيه بشكل كبير بين النقاد والجمهور ولذلك قرر صناع العمل طرحه بالسينمات (٢٩) ديسمبر المقبل .

كما يستعد المنتج أحمد السبكي بطرح فيلم المحكمه لينافس به في دور العرض السينمائية (٢٤) نوفمبر المقبل وبذلك يكون لديه فيلمين ضخمين ينافس بهم في دور العرض السينمائي الفتره المقبله .

"المحكمة" يضم عددا كبيرا من النجوم منهم غاده عادل و جميله عوض و فتحي عبد الوهاب وأحمد داش وأحمد خالد صالح و مايان السيد وكريم عفيفي و نجلاء بدر وملك زاهر ومن تاليف احمد عبدالله وانتاج احمد السبكي واخراج سامح عبد العزيز .